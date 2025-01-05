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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02
yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06
Господар Вельзевула написав: yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
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yama
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Додано: Нед 05 січ, 2025 19:19
yama написав: Господар Вельзевула написав: yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
Думаю, що в питанні мова була за 5 років ЖИТТЯ.
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alibob
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Додано: Нед 05 січ, 2025 19:24
moveton написав:
А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
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