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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02
yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06
Господар Вельзевула написав: yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
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yama
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Додано: Нед 05 січ, 2025 19:19
yama написав: Господар Вельзевула написав: yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
О,продажники подтянулись
А пять лет тоже продадите, или как повезет?
5 Років у відео вище від користувача . Якщо бавитися в 5-10 кВт то може і 15 років окупності , а 30+ кВт менше 5 років
Думаю, що в питанні мова була за 5 років ЖИТТЯ.
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alibob
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Додано: Нед 05 січ, 2025 19:24
moveton написав:
А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 05 січ, 2025 20:30
yama
вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ?
Я муху по різному витравлював з форуму, він все повертається і п̶о̶з̶о̶р̶и̶т̶ь̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м рекламує свій халамидний недоблог . Хоч ви йому скажіть..
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Додано: Нед 05 січ, 2025 20:47
Wirująświatła написав: moveton написав:
А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?
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moveton
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Додано: Нед 05 січ, 2025 21:39
moveton написав: Wirująświatła написав: moveton написав:
А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?
есть и другие варианты
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Wirująświatła
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:00
Wirująświatła написав: moveton написав: Wirująświatła написав:
[quote="5807109:moveton"]А чем отличаются B, C и E (в особенности B и C)? Какая реле разница кто ему 220 В переменки даёт?
вы напишите автору видео пусть зафоткает свой девайс и зальет на фотохостинг. у меня есть предположения но не хочу вводить в вас в заблуждение, если они ошибочны.
А как по фото его единственного девайса что-то станет понятнее про отличия тех, что вообще есть у китайца?
есть и другие варианты
[/quote]Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
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Faceless
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:05
Faceless написав:
Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 05 січ, 2025 22:52
yama написав:
Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
В быту , можете примерный рассчёт окупаемости привести?
У меня потребление в среднем по году 200 кВт месяц?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 05 січ, 2025 23:03, всього редагувалось 2 разів.
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Vadim_
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