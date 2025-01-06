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Faceless написав:Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.
А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет. шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты или Верховына , не помню , у которого был спидометр
Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия.
yama написав:Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ? Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут … От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …
В когось потреба пересидіти із робочим нотбуком та інтернетом кілька годин блекауту, а хтось збирається в промислових масштабах генерити електроенергію і віддавати в мережу. Відповідно ЦА різна.