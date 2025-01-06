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Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия.
yama написав:Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ? Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут … От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …
В когось потреба пересидіти із робочим нотбуком та інтернетом кілька годин блекауту, а хтось збирається в промислових масштабах генерити електроенергію і віддавати в мережу. Відповідно ЦА різна.
Hotab написав:Виключно теоретичні розсосолювання.. відповідь трололо вітається.. Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
а яке середньо добове споживання? бо коли я сам живу в мене під вечір половина 14 квт батареї залишається, а коли дружина з дітьми - то не вистачає однієї, бо все на електриці (крім опалення).
по сонячній генерації можу дати свою статистику наприклад із початку року. бути сонячні дні, були не дуже: генерація сонця по дням із 1го числа, в квт годинах. 13,16, 3, 3.5, 11 квт вчора. два поля по 7шт 585 панелей, одна на схід інше на підвдень, по 4 квт кожне (теоретичний максимум). зеленого тарифу нема, тому будуть питання утилізації надлишків весною-літом. зараз надлишок іде на опалення/гарячу воду (грію теплоакум на 900 літрів). на півдні взимку буде краще, тим більше якщо кут трохи збільшити (в мене низький, літній)
відео не дивився, але китайці в ноунейм збірки запихують самі херові нерівномірні комірки. а одна крива комірка може вбити всю збірку. тому або купляти брендове (типу дейе, пілонтеч і тд) або збирати самому із комірок які перевірив.
краще зібрати. ціна якість виходить топова. менше 100 дол за квт год ємності
Ну наприклад 10 (7-8 вдень і 2-3 вночі). Технічно вдень енергія вся з сонця , вночі з батареї. Я так зрозумів самі панелі зараз коштують 200-300 євро за кіловат енергії? І при наявності ВЖЕ інвертора і батареї, додаткові витрати не шалені??? Це все фантазії насправді. Як я зад грію десь на березі моря в Португалії. Де багато сонця і невеличкий будинок на 80 метрів з сонячними панелями 😅😅
Ну наприклад 10 (7-8 вдень і 2-3 вночі). Технічно вдень енергія вся з сонця , вночі з батареї.
в 16-00 захмарилось і генерація мала. 5 квт не вистачить запасу щоб відчувати себе комфортно із такими лімітами споживання. ставте 14-15квтгод (280-314 ампер) і точно вистачить. або додайте в паралель ще 5 квт
панелі подешевшали, почали безмитні контейнери прибувати плюс китайці нові моделі клепають, ефективніть росте, вже 23 % подолали в масс маркеті.
зараз ціна на них смішна, 100 баксів за 585 хорошу панель в наявності в Україні (опт 80 баксів здається). 700 баксів на стрінг 4 квт (хоча там накладні витрати високі - кріплення, кабель, робота по монтажу, заземлення, бокси захисту). але дешевше бензинового генератора так точно інвертор та батарея це 70% витрат. але монтаж різний і буває дорогий. якщо для автономності то 5 квт год акум це малувато. можна самому зібрати 15 квт за 1200 дол плюс мінус.