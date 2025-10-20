Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
moveton написав: в 5 с лишним раз дороже, чем во Франции.
щось слабо віриться
В смысле мало раз? Согласен. Зашёл на ENTSO-E, на который журналисты ссылаются. На 31.08.2025 в Украине МВт*ч 5500 грн, а во Франции 15.86 EUR (по курсу НБУ 48.13 - 763.34 UAH). 7.2 раза. Если с Ирландией сравнить, то почти 10 раз, но Ирландия нонче не Европа, поэтому не считается. Но я не специалист по этому сайту и не уверен, что смотрю именно "ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН". Может по этому индексу и только 5 раз было.
На самом деле это типовое явление в летние месяцы (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.
а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути
Так я, вроде, и расписал почему в августе было 15, а сейчас 91. Вот почему в Украине вроде бы тоже солнечных электростанций понатыкали и солярность вряд ли сильно меньше французской, но летом цена даже на этом уровне что-то не снижается, а в июле прошлого года даже днём 2/3 времени большинство на локальных генераторах (стоимость энергии где-то в два раза больше, чем 23 евроцента/кВтч) сидело, можно и разобраться.
ну якщо так рахувати, то я поставив панелі до інвертора і з квітня по вересень в мене ціна нуль але це ж не то пальто. скільки у франції вартість кіловат години вночі в грудні місяці? 90 центів? це в скільки раз більше нічного тарифа у 2,15 грн?и
БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)
корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)
замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)
якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)
текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картон
якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.
налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.
в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем
щас надо б посчитать математику полной автономности
запас дизеля плюс генератор плюс инвертор и панели с аккумами
летом хватит панелей, зимой генератор и интегрировать контур охлаждения с системой отопления дома. итого если панелей не хватает, генератором заряжаем их, получаем отопление нахаляву попутно. может оказаться дешевле, чем подключение к центральной сети плюс расходы на свет и газ, особенно для отдаленных домов. генератор на киловатт 10-15, аккумов киловатт на 50, панелей на 15, все дела, инвертор там, то да се. генератор на 15 кВт даст еще 35 киловатт тепла и просто ЗАБЫТЬ про сеть, тарифы, отключения и тд да, с генератора свет дороже выйдет, но зато отопление бесплатно, пока он работает, плюс летом вообще 0 расходов.
smdtranz написав:енератор на 15 кВт даст еще 35 киловатт тепла
дуже сумнівно. 35 квт тепла це дуже багато і стільки не кожен котел дасть, а ви думаєте знімати стільки із вихлопної труби? також простіше камін поставити, ніж набирати 50 квт батарейний массив, і городити доволі складну систему відбору тепла із вихлопних газів.
ваші захмарні цифри видають теоретика я мовчу про ціни такого зоопарку
й зараз 15 - це математика, в якийсь години чомусь вартість показує нуль. є пояснення, але треба розбиратися
какой выхлопной трубы? на генераторах радиатор стоит, который обдувается, и вода крутится там КПД генераторного дизеля дай бог если 30%. соотв на каждые 3 киловатта электричества еще 7 киловатт тепла с радиатора рассеивается 9 класс физика
подавать в генератор воду с системы отопления много ума не надо.
smdtranz написав:подавать в генератор воду с системы отопления много ума не надо.
маю камін із водяною рубашкою, і повірте, банально підключити його в систему опалення (по людськи) треба много ума, теплообмінників, запобіжників, бачків і т.д.
підскажіть, ви мали досвід хоча б із банальними монтажем електро котла та теплої підлоги? теплового насосу? або хоча б тривалий досвід користування генератором? бо коли нічого не робив, все здається простим і легким