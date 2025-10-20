Додано: Пон 20 жов, 2025 19:31

moveton написав: От станции - это от акков. Но не подключить и посмотреть потребление в течение пары минут (кстати, если он no frost, то при размораживании конденсатора он все 700 Вт жрёт), а посмотреть за сколько времени он ту станцию высадит. От станции - это от акков. Но не подключить и посмотреть потребление в течение пары минут (кстати, если он no frost, то при размораживании конденсатора он все 700 Вт жрёт), а посмотреть за сколько времени он ту станцию высадит.

Faceless написав: А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка? А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка?

trololo написав: ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так

Faceless написав: Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.

Інтернет має окремий ДБЖ. Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.Інтернет має окремий ДБЖ.

Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.Через подовжувачі, станції великі обидві на кухні, мені так зручно. Маленьку станцію можна включати через вилка-вилка для верхнього світла і онушки з wi-fi, всього то вимкнути всі автомати.В мене всі станції LiFePO4.Комусь і 10кВт буде мало. У вас може велика сім'я, більше споживання через це, і робоче місце мені непотрібно, коли немає світла. Для базових потреб вистачає і того, що в мене є. У когось і того немає.