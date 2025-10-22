RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:58

Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 23:09

  Striker написав:Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.

То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 23:23

  Hotab написав:То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин

Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.
І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:26

  Striker написав:Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.


якщо інвертор дешман, то може і дуба врізати від таких запусків.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 01:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Отопление отменяется?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 06:25

  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 06:43

  Бетон написав:Отопление отменяется?

нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.

Українська псевдоїліта повинна зрозуміти:

або пахота для всіх, власні ракети і БПЛА і замороження конфлікту,

або подальший дерибан, перекладання плитки, ремонт доріг і капітуляція.

Я навіть знаю, що саме оберуть уро.ди
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 жов, 2025 08:23, всього редагувалось 2 разів.
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:17

"надихати" достатньо тепла

  Hotab написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.

А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:41

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ

Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
