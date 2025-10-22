Якщо швидко підніматись пішки на 20-й поверх, можна нагрітись і без батарейок і без генераторів.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:48
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:51
Можна зробити, як в підводних човнах. Система поглинання вуглекислого газу, точніше, заміни на кисень. Суміш супероксиду калію з пероксидом натрію , щось таке. Непросто і недешево, але українські керманичі-дерибаничі цільком можуть таке собі дозволити.
Флаймен - ні.
Для нього варіант - дрова і грубка в селі
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|