RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:48

  Бетон написав:
  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ

Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?

Якщо швидко підніматись пішки на 20-й поверх, можна нагрітись і без батарейок і без генераторів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23288
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:51

  Hotab написав:Проте приток (вентиляція) життєво необхідні.

Можна зробити, як в підводних човнах. Система поглинання вуглекислого газу, точніше, заміни на кисень. Суміш супероксиду калію з пероксидом натрію , щось таке. Непросто і недешево, але українські керманичі-дерибаничі цільком можуть таке собі дозволити.
Флаймен - ні.
Для нього варіант - дрова і грубка в селі
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23288
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9997)
22.10.2025 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.