Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:39

  krischernenko написав:якщо будуть вимкнення світла то дуже але є генератор чи екофлоу чи інвертор, то раджу звернути увагу на металокеармічні обігрівачі з низьким споживанням бо якщо масляні обігрівачи в зимку вмикати то це буде ну просто жесть по грошах

Фізику не обдуриш
Щоб передати в хату 1 кВт тепла,треба все одно спалити 1 кВт год енергії. А через масло, чи кераміку.. не важливо
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:39

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

krischernenko написав:якщо будуть вимкнення світла то дуже але є генератор чи екофлоу чи інвертор, то раджу звернути увагу на металокеармічні обігрівачі з низьким споживанням бо якщо масляні обігрівачи в зимку вмикати то це буде ну просто жесть по грошах
Обігрівач від екофлоу чи інвертора це щось на рівні маразму.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:
  krischernenko написав:якщо будуть вимкнення світла то дуже але є генератор чи екофлоу чи інвертор, то раджу звернути увагу на металокеармічні обігрівачі з низьким споживанням бо якщо масляні обігрівачи в зимку вмикати то це буде ну просто жесть по грошах

Фізику не обдуриш
Щоб передати в хату 1 кВт тепла,треба все одно спалити 1 кВт год енергії. А через масло, чи кераміку.. не важливо
Ну керамічні дійсно одні з найефективніших по описам, хоча здавалося б куди там може ще йти енергія:)
З плюсів - малогабаритні, типу пластини, можна на стіну повісити (правда, досить важкі)
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:42

Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:47

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого :)
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:26

  Hotab написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.


і можна горіхи сушити, топова штука
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:34

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого :)
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних


опалення на батарейках (без величезного сонячного поля для зими) - гибле діло на сьогодні. вони повинні для цього ще подешевшати хоча б вдвічі. або повинна вирости ефективність роботи панелей взимку (але хмари не обдуриш). плюс треба тепловий насос якийсь для збільшення ефективності використання електроенергії - із конячими цінами та ломучі. також бажано мати добре утеплення та ПВУ із рекуперацією. зменшуємо тепловтрати, оптимізуємо генерацію та накопичення (та ж тепла пілога може працювати в якості величезного буфера, який наприклад швидко нагрівається газовим котлом за 4 години світла в день.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:48

  trololo написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.


і можна горіхи сушити, топова штука

Горіхи на простирадло, коляска в підвал, філіппінка на стіні.
«Справжнісінько як в одного блогера».
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:53

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

А выпустить всех лишних для энергосистемы страны не вариант? К Акурту допустим в локацию.
Всё равно чавун плавить уже не на чем, а олию та пшоно с кукурудзою и привезённые в товарняках бангладешцы с цыганами уберут.
