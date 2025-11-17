Так отож.
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:21
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:23
я купляв комірки і на алі 105А (явний репак), і на нконі (чесно озвучений низький грейд). і збирав батки. не супер спец, але і не теоретик. сам чіпляв Deye (важкий падло) і налаштовував жеку (якщо ви в курсі шо за тіп )
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32
більшість ліферів призматиків ємності 280А і вище, які є в Україні це не БУ. цей форм фактор не ставили на китайські електро автобуси, можна не переживати.
боятись треба NMC, ліферів в пакетах, пакетів в цілому, циліндричних форматів, а також нестантартних призматиків невеликих ємностей.
та і в цілому якщо брати хімію LiFePo4 то там ресурс навіть в найгірших 2000-3000 циклів (повторюсь рік це 100-150 циклів) з головою. а новіші ліфери взагалі неубиваємі - по 8000 циклів заявлено до втрати 20% від ємності
