moveton написав: flyman написав: Вже збирався купувати LiFePo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні Вже збирався купувати LiFePo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні

Не очень понятно что имеется в виду под ББЖ и чем работа, на которую влияет BMS, при этом не нормальна. Не первый год пользуюсь поделиями от ГАЛС , которые в инструкции заявлены строго под свинец, с лиферными сборками 12.8 V. Ничего особо ужасного не замечаю. Конечно, при этом я не использую возможность лифера заряжаться на порядок быстрее свинцового, но это уже не к BMS.



flyman написав: тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи

https://fi202x.blogspot.com/2025/12/6-18650-usb-c-pd.html тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи

Вообще потерялся какая тема исследуется. Ладно, что не лиферные банки, но ведь и ни BMS и, самое главное, ни цепи для подзаряда акков. Судя по тексту странички, эксперимент показал только, что используемый преобразователь напряжения (не указано даже в какое) для этой задачи не шибко подходит. Скорее всего потому, что умеет напряжение только понижать, но это совсем уже телепатия. Не очень понятно что имеется в виду под ББЖ и чем работа, на которую влияет BMS, при этом не нормальна. Не первый год пользуюсь поделиями от, которые в инструкции заявлены строго под свинец, с лиферными сборками 12.8 V. Ничего особо ужасного не замечаю. Конечно, при этом я не использую возможность лифера заряжаться на порядок быстрее свинцового, но это уже не к BMS.Вообще потерялся какая тема исследуется. Ладно, что не лиферные банки, но ведь и ни BMS и, самое главное, ни цепи для подзаряда акков. Судя по тексту странички, эксперимент показал только, что используемый преобразователь напряжения (не указано даже в какое) для этой задачи не шибко подходит. Скорее всего потому, что умеет напряжение только понижать, но это совсем уже телепатия.

Striker написав: Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить.

Висновок поки що такий, що найефективніше робити одне перетворення вниз за допомогою USB-C PD модуля.Як варіант живити із послідовно складеної "банки" із 18650 елементів, заряжати їх в простих однодоларових так званих "USB повербанках" з аліекспреса.Далі в планах провести заміри із двох свинцево-кислотних АКБ 12В, включених послідовно, про що відпишусь після експеременту.Але перед цим хочу поставити не 6 а 7 шт. 18650 і подивитись як вплине це на тривалість резервного живлення нотбука.В звичайному ББЖ розрахованому на свинцево-кислотні акумулятори 12.6В там струм розряду високий (BMS вирубає на 1.5 ... 2А), а зараду низький. Тобто потрібно спеціальний ББЖ під LiFePo4.От шукаю оптимальне рішення. І чим менше перетворень, тим має бути ефективніше. З 24В..28В зовнішньої батареї до 19В (або 14В або 9В чи скільки може бути для інших моделей планшетів/лептопів/маків/мобілок чи чого там ще) на вході ноутбука (USB-C, або пальчиковий в старіших) виглядає що USB-C PD найоптимальніше.Залишилось поексперементувати із різними типами джерел та визначитися із оптимальним оптимумом.P.S. Striker дав посилання на lifepo4 АКБ, а я побачивши, що тепер є на 12В майже в ціну свинцево-кислотного (напр. LiFePo4 12.8V 12 Ah біля 1600 грн.), загорівся ідею їх використати, але потім зрозумів, що "то не шлях самурая" (потрібно потужніші АКБ на більші струми BMS, що не вписується у місячний середньорічний бюджет $150 "на життя"). Ось частина оригінального повідомлення: