Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:35

  Striker написав:
  Faceless написав:За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону

Hyundai Kona - бюджетна тачка?..

Ооо, це мій бюджет
У мене Блюєтті АС180 (1800/2400Вт буст), вистачає на 9 годин (вже перевірено) для холод-ка (100Вт коли працює) і 2х ноутів з інетом від Ланета. Їжа гріється на газовій туристичній плитці :wink:
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ), вода напором десь 2..3 Атм на 7 поверсі.
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:58

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
барабашов
Повідомлень: 5528
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:12

Amethyst
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ)


Як вона ще дихає
Її вперше ще в 22-му увалили у мене на очах
Повідомлень: 17370
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
