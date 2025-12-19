|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:35
Striker написав: Faceless написав:
За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону
Hyundai Kona - бюджетна тачка?..
Ооо, це мій бюджет
У мене Блюєтті АС180 (1800/2400Вт буст), вистачає на 9 годин (вже перевірено) для холод-ка (100Вт коли працює) і 2х ноутів з інетом від Ланета. Їжа гріється на газовій туристичній плитці
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ), вода напором десь 2..3 Атм на 7 поверсі.
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6786
З нами з: 05.05.21
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1350 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:58
А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
барабашов
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:12
Amethyst
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ)
Як вона ще дихає
Її вперше ще в 22-му увалили у мене на очах
Hotab
Повідомлень: 17372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:37
Amethyst написав:
У мене Блюєтті АС180
Аналогічно.
барабашов написав:
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
На пару кВт*г - це не менше 20 кг, десь 23 кг зазвичай.
Anker, Bluetti, EcoFlow - приблизно однаково. Anker може трохи покраще буде. Маю перші два, ще думаю третій взяти безкулерний з великим радіатором на комп.
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3305
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3685 раз.
Подякували: 5919 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:55
барабашов написав:А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
Приблизно однаково, але є нюанси
Блюетті треба дивитися серію АС. Вона вміє нормально в режимі пас-тру працювати.
Якщо по цій серії, то я більше за Блюетті, бо Екофлов надто розкручені і сильно переплата за бренд
І там і там є моделі на 2 кВт*год
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:11
Striker написав: Amethyst написав:
У мене Блюєтті АС180
Аналогічно.
барабашов написав:
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
На пару кВт*г - це не менше 20 кг, десь 23 кг зазвичай.
Anker, Bluetti, EcoFlow - приблизно однаково. Anker може трохи покраще буде. Маю перші два, ще думаю третій взяти безкулерний з великим радіатором на комп.
Читал по авто достигли уже 5,44кг/квт-ч упаковки акков
Неужели на станциях, использующих те же 3,7В элементы, половина веса на инвертор, зарядку и кулер идёт(а % 5 на корпус)?
Думал 20 весит уже на 2,5Квт/ч минимум(а то и 2,8)
барабашов
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:23
барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1059
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:27
Господар Вельзевула написав:барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.
Це вирішується додатковим автоматом АВР в щиток і роз'ємом що йде туди ж, прийнятний варіант, щоб не псувати ремонт і особливо для орендованих квартир, ну і без колхозу типо подовжувачів. Стаціонарна інсталяція це інші вимоги і бюджет
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:28
Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания
І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту
А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )
Hotab
Повідомлень: 17372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:01
барабашов написав:
Читал по авто достигли уже 5,44кг/квт-ч упаковки акков
Неужели на станциях, использующих те же 3,7В элементы, половина веса на инвертор, зарядку и кулер идёт(а % 5 на корпус)?
Думал 20 весит уже на 2,5Квт/ч минимум(а то и 2,8)
Можно купить авто, если оно легче
На домашних зарядных станциях элементы обычно LFR 3.2 В, а не по 3.7 В. Готовая аккумуляторная сборка из хороших элементов на 100 Ач 12.8 В, т.е. 1280 Вт*ч - чуть меньше 10 кг. Зарядка и инвертор - ещё 4-5 кг железа. Так оно на 23 кг за неполные 2000 Вт*ч и выходит.
moveton
Повідомлень: 6313
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 773 раз.
Профіль
