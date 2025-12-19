RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:35

  Striker написав:
  Faceless написав:За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону

Hyundai Kona - бюджетна тачка?..

Ооо, це мій бюджет
У мене Блюєтті АС180 (1800/2400Вт буст), вистачає на 9 годин (вже перевірено) для холод-ка (100Вт коли працює) і 2х ноутів з інетом від Ланета. Їжа гріється на газовій туристичній плитці :wink:
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ), вода напором десь 2..3 Атм на 7 поверсі.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6786
З нами з: 05.05.21
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:58

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:12

Amethyst
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ)


Як вона ще дихає
Її вперше ще в 22-му увалили у мене на очах
Hotab
 
Повідомлень: 17372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:37

  Amethyst написав:У мене Блюєтті АС180

Аналогічно.
  барабашов написав:Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света

На пару кВт*г - це не менше 20 кг, десь 23 кг зазвичай.
Anker, Bluetti, EcoFlow - приблизно однаково. Anker може трохи покраще буде. Маю перші два, ще думаю третій взяти безкулерний з великим радіатором на комп.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3305
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3685 раз.
Подякували: 5919 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:55

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

барабашов написав:А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
Приблизно однаково, але є нюанси
Блюетті треба дивитися серію АС. Вона вміє нормально в режимі пас-тру працювати.
Якщо по цій серії, то я більше за Блюетті, бо Екофлов надто розкручені і сильно переплата за бренд
І там і там є моделі на 2 кВт*год
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:11

  Striker написав:
  Amethyst написав:У мене Блюєтті АС180

Аналогічно.
  барабашов написав:Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света

На пару кВт*г - це не менше 20 кг, десь 23 кг зазвичай.
Anker, Bluetti, EcoFlow - приблизно однаково. Anker може трохи покраще буде. Маю перші два, ще думаю третій взяти безкулерний з великим радіатором на комп.

Читал по авто достигли уже 5,44кг/квт-ч упаковки акков
Неужели на станциях, использующих те же 3,7В элементы, половина веса на инвертор, зарядку и кулер идёт(а % 5 на корпус)?
Думал 20 весит уже на 2,5Квт/ч минимум(а то и 2,8)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:23

барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:27

  Господар Вельзевула написав:барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.

Це вирішується додатковим автоматом АВР в щиток і роз'ємом що йде туди ж, прийнятний варіант, щоб не псувати ремонт і особливо для орендованих квартир, ну і без колхозу типо подовжувачів. Стаціонарна інсталяція це інші вимоги і бюджет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:28


Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания

І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту
А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )
Hotab
 
Повідомлень: 17372
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:01

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  барабашов написав:Читал по авто достигли уже 5,44кг/квт-ч упаковки акков
Неужели на станциях, использующих те же 3,7В элементы, половина веса на инвертор, зарядку и кулер идёт(а % 5 на корпус)?
Думал 20 весит уже на 2,5Квт/ч минимум(а то и 2,8)

Можно купить авто, если оно легче :) На домашних зарядных станциях элементы обычно LFR 3.2 В, а не по 3.7 В. Готовая аккумуляторная сборка из хороших элементов на 100 Ач 12.8 В, т.е. 1280 Вт*ч - чуть меньше 10 кг. Зарядка и инвертор - ещё 4-5 кг железа. Так оно на 23 кг за неполные 2000 Вт*ч и выходит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 143144145146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.