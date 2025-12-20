RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:47

  Faceless написав:
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
В сенсі щоб дешевше?


ну в сенсі що якщо інвертор для квартири то можна меншу потужність, і відсутність MPPT трекерів, бо в квартирі не потрібні вони, а грошей коштують. ну і на охолодженні можна зєкономити, бо це система для роботи при відключеннях, а не постійно, як розрахована дея.

може є зарядні станції які підтримують підключення зовнішніх батарей на протоколах керування сумісних із списками JK BMS? не чув
trololo
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:54

  moveton написав: Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать


коли не було деї, заряджав зовнішній заводський 24В ліфер (8х100А) автоматичною зарядкою foxsur, вона сама відкключала заряд і переходила в режим очікування із мінімальним власним споживанням. паралельна робота інвертора (звичайний силовий) із зарядним теж була норм, але не зловживав.

а подачу напруги 220В на таку зарядку можна якраз через авр і реалізувати (коли нема мережі просто вона вимкнена гарантовано). в принципі десь 3 місяці в такому режимі все відробило надійно.
trololo
