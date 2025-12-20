Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 146147148149 Додано: Суб 20 гру, 2025 15:35 Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав: психанули и установили ,так як було за шо .

12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек психанули и установили,так як було за шо .12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто

Я понадеялся на специалистов,

12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации , на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб Я понадеялся на специалистов,12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации, на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб Потужність нікому нічого не повинна, якщо було вигідно, то дійсно на майбутнє можна буде доставити батарей Потужність нікому нічого не повинна, якщо було вигідно, то дійсно на майбутнє можна буде доставити батарей Faceless

moveton написав: trololo написав: а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд

Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).



А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть , если денег куры не клюют. Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и, если денег куры не клюют.

вы так написали витиевато, шо еслибы я не знал что такое фаза и земля, свихнулся бы

п.с. самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику, лучше не начинать,

инвертор 2 ,акб по1

+ расходники и работа

я впервые столкнулся со специалистами , которые смонтировали так как я сам себе смонтировал бы

п.п.п.с жена запустила стиралку, посмотрел , от акб работает а она,жена, не в курсе ,.хорошо хоть духовку не включила вы так написали витиевато, шо еслибы я не знал что такое фаза и земля, свихнулся бып.с. самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику, лучше не начинать,инвертор 2 ,акб по1+ расходники и работая впервые столкнулся со специалистами , которые смонтировали так как я сам себе смонтировал бып.п.п.с жена запустила стиралку, посмотрел , от акб работает а она,жена, не в курсе,.хорошо хоть духовку не включила Vadim_

