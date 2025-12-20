RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 146147148149>
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:47

  Faceless написав:
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
В сенсі щоб дешевше?


ну в сенсі що якщо інвертор для квартири то можна меншу потужність, і відсутність MPPT трекерів, бо в квартирі не потрібні вони, а грошей коштують. ну і на охолодженні можна зєкономити, бо це система для роботи при відключеннях, а не постійно, як розрахована дея.

може є зарядні станції які підтримують підключення зовнішніх батарей на протоколах керування сумісних із списками JK BMS? не чув
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:54

  moveton написав: Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать


коли не було деї, заряджав зовнішній заводський 24В ліфер (8х100А) автоматичною зарядкою foxsur, вона сама відкключала заряд і переходила в режим очікування із мінімальним власним споживанням. паралельна робота інвертора (звичайний силовий) із зарядним теж була норм, але не зловживав.

а подачу напруги 220В на таку зарядку можна якраз через авр і реалізувати (коли нема мережі просто вона вимкнена гарантовано). в принципі десь 3 місяці в такому режимі все відробило надійно.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:19

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  trololo написав:коли не було деї, заряджав зовнішній заводський 24В ліфер (8х100А) автоматичною зарядкою foxsur, вона сама відкключала заряд і переходила в режим очікування із мінімальним власним споживанням. паралельна робота інвертора (звичайний силовий) із зарядним теж була норм, але не зловживав.

Разные есть, да. Тут же в теме был ролик от чувака, который был доволен, что на постоянку в розетку поставил самопальную цепочку зарядка-акк-инвертор и реле напряжения на выходе, которое нагрузку перекидывало на инвертор при пропадании основного питания. Но нужно такую искать. Вот у меня зарядки по основной функции хорошие, но в холостом режиме жрут 30 Вт и карлсонами почему-то шумят даже громче, чем в нагруженном. Для ручного включения норм, но для автомата лучше что-то другое.

Ещё ж и мощность нужна. Глянул что такое Foxsur и не увидел моделей мощнее 300 Вт. Ни о чём же. На 120 Вт китайцы к лиферам зарядки в комплект кладут. Абсолютно не шумят, когда не заряжают, но нафига они такие нужны?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6334
З нами з: 23.03.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:56

  moveton написав:Ещё ж и мощность нужна. Глянул что такое Foxsur и не увидел моделей мощнее 300 Вт. Ни о чём же. На 120 Вт китайцы к лиферам зарядки в комплект кладут. Абсолютно не шумят, когда не заряжают, но нафига они такие нужны?


да, це проблема. P35 була десь 400-500 ватт, але там і 7 етапів зарядки і далеко не всі на максимальному струмі. і шум напряжний, якщо вночі увімкнеться. короче китайці ще не роздуплились зробити 4в1 блок за невеликі гроші, який би обєднував в себе авр, інвертор, потужну зарядку, універсальну бмс і можливістю роботи суб-батарей. типу тільки підключи комірки і працюй майже як дея. думаю зроблять колись
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:13

trololo
Так а навіщо «коли зроблять як Дея», якщо є Дея? З вбудованим АВР, потужною зарядкою, вмінням пускати транзитом через себе будь який струм поки є grid.
Переплата за сонячні функції? Так у них і так ціна демократична . Батареї там може і переоцінені, порівнюючи з власними збірками особливо , а інвертори ..
Hotab
 
Повідомлень: 17394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:30

  Hotab написав:trololo
Так а навіщо «коли зроблять як Дея», якщо є Дея? З вбудованим АВР, потужною зарядкою, вмінням пускати транзитом через себе будь який струм поки є grid.
Переплата за сонячні функції? Так у них і так ціна демократична . Батареї там може і переоцінені, порівнюючи з власними збірками особливо , а інвертори ..

в мене є дея, і я знаю, що це класні девайси. але для квартири не завжди доречні, по ряду причин, не тільки переплата за МППТ.

мабуть варто до віктронів придивитись
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:11

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Faceless написав:
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
В сенсі щоб дешевше?


ну в сенсі що якщо інвертор для квартири то можна меншу потужність, і відсутність MPPT трекерів, бо в квартирі не потрібні вони, а грошей коштують. ну і на охолодженні можна зєкономити, бо це система для роботи при відключеннях, а не постійно, як розрахована дея.

може є зарядні станції які підтримують підключення зовнішніх батарей на протоколах керування сумісних із списками JK BMS? не чув
Ну в мене Growatt
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37103
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:40

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

психанули и установили :shock: ,так як було за шо .
12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб Дее и панели , даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дтек
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:44

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:психанули и установили :shock: ,так як було за шо .
12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек
З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37103
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:51

  Faceless написав:
Vadim_ написав:психанули и установили :shock: ,так як було за шо .
12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек
З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто

Я понадеялся на специалистов,
12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации :shock: , на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 146147148149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.