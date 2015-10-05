SATAN написав:

Чуть не так, на мой взгляд.Смотрим на себя.Какие у нас приоритеты? Каковы жизненные цели?Украина - часть Западного мира. Все согласны?Представим всё вот так:В 1991 году, Девушка Украина - получила Свободу!Было, считай 30 лет для того, чтобы подготовиться, выбрать своё место в мире, обучиться, воспитать новое поколение, способное, внимание на экран - выживать в условиях дичайшей конкуренции Западного Мира!Почитайте историю Запада. Непрерывные войны, перевороты, противостояния - в первую очередь на почве ресурсов, технологий, сфер влияния.Коллеги, я вот смотрю, есть такие - кто верит в то, что в той же Франции 17 века, можно было вот так спокойно, без связей и крыши - крутить серьёзный "бизнес".Франция, Британия, Италия - наследники Империй, сколотивших стартовый капитал на эксплуатации колоний. Там громаднейшие средства и - очень жесткая конкуренция.И вот, открылись Двери! И мы попали а мир, где новые технологии - превалируют, где мы - уступаем им на порядок.Мы - потеряли время.Главное, на самом то деле, не земля, не территории и даже не ресурсы а - ЛЮДИ!Люди, способные создавать технологии, проворачивать "различные сделки" на внешних рынках... притом, не только в угоду Себе, но и Стране (в которой, по идее -должны жить их дети и внуки).Вот она, психология.Причины, почему вместо инвестиций в науку и образование, у нас вливали в потребительство - всем известны.Чем больше потребляем, тем выше ВВП! Выше и отчисления в госбюджет!Притом, потреблять можем импорт а курс гривни - держать за счет кредитования и распродажи Ресурсов, той же земли (наследие предков).Кстати, гениальная схема, применяемая столетиями.Стоп. Коллеги, вопрос. А где здесь в этой схеме "Развитие населения"?Нафига капиталистам вкладываться в образование и науку? Что им с этого, какая прибыль?Финансовая грамотность? Да нет её! Единицы процентов что-то слышали о "Финансовых рынках" и то, для них - это Форекс-Кухня.Да пройдите по Шевченко в Черкассах и опросите встречных: " В какой ETF вы бы вложились?"Если пару человек знают, что такое ETF- вам несказанно повезло!У нас ведь и "Инвестирование" - это или в недвигу или в золото а скорее всего, на депо в банке!Итак, наверху - было удобно, что народ - безграмотен.Внизу? Вот тут, уже саморазвитие!И финальный штрих.Чем выше вы будете подниматься в своём развитии, тем больше вас будут ненавидеть друзья, коллеги а то и родственники.Какое уж тут, саморазвитие?Проще быть, как все!Для меня, тема закрыта на этом.Ты классный спец? Реально, не дурак?Езжай туда, где сможешь себя реализовать! Или удаленно.Если ты не смог себя реализовать на Западе, видимо ты - не такой уж и классный специалист!Если ты, за 30 лет жизни в Независимой Украине, не выучил международный, английский , ты - де***. Разве не так?Сейчас, вот среди профессиональных трейдеров США, куча индусов, китайцев и пр.Смогли ведь? И язык выучить и экзамены сдать и "место под Солнцем" получить!Кто нам то мешает?