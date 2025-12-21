Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vadim_ написав:психанули и установили ,так як було за шо . 12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек
З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто
Я понадеялся на специалистов, 12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации , на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб
Потужність нікому нічого не повинна, якщо було вигідно, то дійсно на майбутнє можна буде доставити батарей
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).
А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть, если денег куры не клюют.
вы так написали витиевато, шо еслибы я не знал что такое фаза и земля, свихнулся бы п.с. самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику, лучше не начинать, инвертор 2 ,акб по1 + расходники и работа я впервые столкнулся со специалистами , которые смонтировали так как я сам себе смонтировал бы п.п.п.с жена запустила стиралку, посмотрел , от акб работает а она,жена, не в курсе ,.хорошо хоть духовку не включила
Hotab написав:Так а навіщо «коли зроблять як Дея», якщо є Дея? З вбудованим АВР, потужною зарядкою, вмінням пускати транзитом через себе будь який струм поки є grid. Переплата за сонячні функції? Так у них і так ціна демократична . Батареї там може і переоцінені, порівнюючи з власними збірками особливо , а інвертори ..
Если она позволяет быть без своей батареи и подключать внешнюю любой ёмкости, лишь бы напряжение подходило, то может уже всё и есть и зря я с ФОРТ GX2 мучаюсь...
Ну га Деє Україна писали що можна чужу зовнішню. Може не всі протоколи будуть працювати, але основна функція (забезпечення енергією) буде
Первая віявленная проблема инвертора Дее (наверное как и любого другого) , нету стабилизации напряжения , мой Донстаб отучил меня от мигания света за 12 с чем то лет, тянул от 165 и до ..., купить еще 2 я пока не готов , да и нету уже производства давно п.с. кстати, по стилю Донстаб и акб Дее очень похожи как советская военнная техника
Первая віявленная проблема инвертора Дее (наверное как и любого другого) , нету стабилизации напряжения
Інвертор і не повинен це робити.
Хоча цікаве спостереження… Раніше згадував про періодичну виникаючу проблему.. Інд плита періодично від мережі не хотіла «бачити» (прилипати) кавоварку з невеликим дном. Інколи ок, інколи ні. Від батареї чудово працювало завжди , жодного збою, тобто струм від батареї через інвертор «чистіший» . А тепер найцікавіше. Коли я підключив живлення квартири без АВР, завжди транзитом через інвертор (байпасний режим) , то жодного збою на плиті. Вже місяць. Що там той інвертор робить зі струмом, який йде через нього транзитом, але є такий факт
У меня нету по ПУЭ образования , ранее (установленный мною)тиристорный с тороидальным трансом Донстаб творил чудеса..., сейчас вижу шо инвертор этим не занимается а хотелось бы предполагаю что вход с улицы идёт не через акб и инвертор а транзитом через инвертор напрямую в дом без какой либо обработки
правильний вибір. кажуть 1фазна десятка не дуже вдала
Vadim_ написав:предполагаю что вход с улицы идёт не через акб и инвертор а транзитом через инвертор напрямую в дом без какой либо обработки
Так в этом же и фишка. Если пускать через двойное преобразование, то треть энергии в нагрев уйдёт. Но будет стабильное, да.
Так Я ЖЕ не против ,предложите, так ведь не предусмотрено , при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение п.с. а трансы ,помните зарядки телепона(размер) 20 лет назад и сейчас п.п.п.с. как же работал Донстаб, не грея атмосферу