Дилер тут должен быть не при чём. Вообще коды нужно было привести, чтобы не гадать. Вангую, что такие: "доходи від цінних паперів Мінфіну" - код 129. Это купон. "Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами" - код 183. Инвестприбыль и есть. Обычно при продаже возникает, но может быть и при погашении.
Если не такие операции по факту были, значит дилер не те коды ставит. Это тоже бывает.
mogicanin1986 написав:які ще боргові зобов'язання?
Все варианты 183 интересуют? ГуглоИИ выводит такое и оно похоже на правду:
Боргові зобов'язання Національного банку України (НБУ) – це зобов'язання перед фінансовими установами та урядом, що виникають, зокрема, через операції з обов'язковими резервами банків (кошти, які комерційні банки тримають на рахунках у НБУ), а також через операції управління валютними резервами (наприклад, випуск ОВДП, що є боргом держави) та інші інструменти монетарної політики, спрямовані на підтримку цінової стабільності та ліквідності банківської системи.
Основні типи боргових зобов'язань НБУ: - Зобов'язання за обов'язковими резервами: Комерційні банки зобов'язані тримати частину своїх коштів (депозитів) у вигляді резервів на коррахунках у НБУ. Цей інструмент впливає на ліквідність і кредитування, а зобов'язання НБУ виникає в моменти, коли банки можуть ці резерви використовувати або коли НБУ встановлює правила їх формування. - Операції з державними цінними паперами (ОВДП): НБУ може випускати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для залучення коштів, що є формою державного боргу, яким управляє НБУ, але це переважно функція Міністерства фінансів. Проте, НБУ може купувати ці папери на вторинному ринку, впливаючи на їхню дохідність, а також проводити операції з їх розміщення. - Зобов'язання перед міжнародними партнерами: Це зобов'язання перед МВФ, Світовим Банком та іншими установами, пов'язані з міжнародною фінансовою допомогою для підтримки платіжного балансу та резервів України. - Операції на міжбанківському ринку: Через операції рефінансування НБУ може надавати ліквідність банкам, що також створює зобов'язання, які погашаються згодом.
[/quote] Дякую. Так, коди ті самі. Чи правильно я зрозумів, якщо достроково продати ОВДП то податкова в довідці про доходи вказує повністю всю суму дострокового продажу? Подивився в мене там п'ятизначна сума з'явилася за жовтень код 183
Налоговая в данном случае - это передаст. Числа из отчёта дилера в справку. По-хорошему, дилер должен откуда-то взять стоимость этих бумаг при покупке, вычесть её из продажной и результат отрапортовать, как инвестприбыль. Вроде, Сенс так умеет. А какие-то дилеры с ОВГЗ не парятся и всю сумму продажи (её-то они точно знают, раз они купили) записывают, как прибыль. Так что может быть и так и так. Второе для продавшего приятнее - справка солиднее.
А де ви в Дії дивитесь, бачу тільки ОК-5 та ОК-7. У Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДПС України (основний документ підтвердження доходів) за кодом 183 вказує тільки отриманий прибуток
А де ви в Дії дивитесь, бачу тільки ОК-5 та ОК-7. У Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДПС України (основний документ підтвердження доходів) за кодом 183 вказує тільки отриманий прибуток
Веб версія Дії, довідка про доходи. А де ви дивитесь Відомість з Державного реєстру платників податків ДПС України?
Цікаве, як на мене, питання доцільного використання кредитного ліміту від Привату. Розглянемо поточний стан, потенційно можливі два варіанти – 1) 26.12.25 – 23.01.26 (п’ятниця) – 28днів; 2) 1.01.26 - 25.02.26 - 55днів. Слід враховувати, що Приват не дасть купити 1 січня, та й щодо можливості придбати у інших продавців у цей день – великі сумніви. Як думки з цього приводу у шановних колег, доцільне рішення за умов достатніх фінансових ресурсів?
У мене сумнівів немає щодо можливості придбати 01/01/26, працювала б Дія.
[quote="5917271:VASH"]Цікаве, як на мене, питання доцільного використання кредитного ліміту від Привату. Розглянемо поточний стан, потенційно можливі два варіанти – 1) 26.12.25 – 23.01.26 (п’ятниця) – 28днів; 2) 1.01.26 - 25.02.26 - 55днів. Слід враховувати, що Приват не дасть купити 1 січня, та й щодо можливості придбати у інших продавців у цей день – великі сумніви. Як думки з цього приводу у шановних колег, доцільне рішення за умов достатніх фінансових ресурсів?[/quot А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.
angra написав:А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.
Теж склоняюся до цього. Раніше дуже обмежували ліміти на перерахування між рахунками моїми та дружини. Наче вчоре це питання зняв (за допомогою фахівців форуму) Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03