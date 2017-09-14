flyman написав:США наразі від Pax-Amrerica вернулися до доктрини Монро, а ви там східній півкулі якось самі, без дядька Сема
це і є простір для маневру ну повністю не підуть але бувшому євро соцблоку від Берліна до Загреба вже можна напружитись її вартість вже нижча за вартість бувших в'єтконговців та червоних кхмерів скоро проведуть оптимізації та замість закупівлі танків і ракет піднімуть моб.вік та почнуть закуповувати лопати
Всю поствоенную и довоенную экономику ссср построили США ,мера измерения не в мм а дюймах. Юзовка..., Дебальцево
Юзовка (или Юзово) — это историческое название города Донецк (Украина), основанного в 1869 году английским промышленником Джоном Юзом (John Hughes) в честь которого и получила название, став рабочим посёлком при металлургическом заводе и крупным промышленным центром, который в 1924 году был переименован в Сталино (позже — Донецк).
Город Дебальцево основан в 1878 году как железнодорожная станция в связи со строительством Екатерининской железной дороги. Но эта станция, хоть и была на то время хорошо оснащённой, имела ряд недостатков: не хватало служебных помещений, негде было разместить ревизоров, а под железнодорожную больницу отвели комнату с восемью койками в квартире единственного фельдшера. 1 декабря 1878 года началось регулярное движение поездов на Донецкой каменноугольной магистрали. Её строили безземельные крестьяне и бедняки из окрестных посёлков. К 1897 году в посёлке станции проживало 2048 человек. C 25 по 27 ноября 1898 года длилась первая забастовка, не работали 60 стрелочников станции, требовали сократить дежурства, длившиеся по 16 часов.
Название связано с прилегающим селом Ильинкой, которое в XIX веке было даровано статскому советнику из Воронежа Илье Николаевичу Дебольцову за участие в подавлении восстания декабристов. Спустя некоторое время Ильинка получила своё второе неофициальное имя — Дебольцовка. Именно так она была указана на топографических картах XIX века, и станция, которую основали на северных границах имения Дебольцова, получила название Дебальцево (назву не декомунізували, бо був "за каталізмъ").
budivelnik написав:Труси-хрестик Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко..... Тому Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання) Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)
Тому 4 роки РЕАЛЬНО курс погіршувався але ПАПЕРОВО показували що все нормально А от як тільки ті хто прийшли отримали доступ до РЕАЛЬНОЇ інформації - їм прийшлось цю інформацію оприлюднити що АВТОМАТИЧНО привело долар до РЕАЛЬНОГО значення.
погіршувався но не в 3 рази ж? Погіршили курс спочатку на папері а потім розікрали. Так понятно? І харош нести чуш. Якщо яник крав то за 12 років вже б пора це доказати а не судити його за незаконний перетин кордону) конфіскацію майна теж робили по санкціям а не по суду за розкрадання.
Banderlog написав:І харош нести чуш. Якщо яник крав то за 12 років вже б пора це доказати а не судити його за незаконний перетин кордону) конфіскацію майна теж робили по санкціям а не по суду за розкрадання.
Именно самій справедливій суд
хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства
Місцеві та інші свідки потужності, яких згідно КМІС аж 75% (на фронті чомусь не достатньо піхоти) свято вірять, що можна перемогти в рази сильнішого по всіх ресурсах ворога, сплотівшись вокруг міндічєй/чернишових та інших представників профнепридатної, некомпетентної і злодійської зеленої влади.
призначили покарання за сукупністю вчинених злочинів, зокрема державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 засуджений до 13 років позбавлення волі.
flyman написав: ось наслідки воукерського псокотизму в штатах
я не буду здиовований коли Пн Корея знову зрівняється з Пд. Вони потроху вчаться у політичний маневр - за союз з москвою та поставку снарядів та ракет виторгували собі поставки картохи та м'яса в бартер - його споживання виросло на 40% за 4 роки. Квартири у Пхеньяні за цінами як київські, з країни почали потроху випускати людей з туристичною метою. Гадаю у майбутньому вони таки об'єднаються з Півднем у рівноправну конфедерацію