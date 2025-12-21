|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:29
Vadim_ написав: moveton написав: Vadim_ написав:
предполагаю что вход с улицы идёт не через акб и инвертор а транзитом через инвертор напрямую в дом без какой либо обработки
Так в этом же и фишка. Если пускать через двойное преобразование, то треть энергии в нагрев уйдёт.
Но будет стабильное, да.
Так Я ЖЕ не против ,предложите, так ведь не предусмотрено , при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение
п.с. а трансы ,помните зарядки телепона(размер) 20 лет назад и сейчас
Бо зараз все без трансформаторів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37107
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:34
Faceless написав:
Бо зараз все без трансформаторів
І стабилизации?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4128
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор