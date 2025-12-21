Додано: Нед 21 гру, 2025 17:56

Vadim_ написав: Так Я ЖЕ не против ,предложите, так ведь не предусмотрено , при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение Так Я ЖЕ не против ,предложите, так ведь не предусмотрено , при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение

Не очень понял что предложить и что именно не предусмотрено. Если UPS оффлайнового типа сделан по уму (как мой ГАЛС, например), то при наличии сети инвертор (штука, которая из 12 вольт делает 220, поэтому она так и называется) вообще не работает, нагрузка запитана напрямую от сети, а UPS греет только на те несколько ватт, которые нужны для компенсации саморазряда акков. На нагрузке при этом будет напряжение такого же качества, как в сети. Если в сети оно такое, что требует стабилизации, значит между UPS и сетью нужно воткнуть(кстати, в том же магазине иесть, хоть и похоже, что фактически купить не получится). Стабилизатор любой модели тоже должен не особо греть атмосферу, но стабилизация к базовому функционалу UPS никоим боком.А если сети нет и поэтому включается инвертор, то на его выходе обязаны быть чёткие 230 В. Не верю, что он даёт 165. Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.