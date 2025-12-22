RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Нед 21 гру, 2025 20:07

  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%
Нед 21 гру, 2025 20:46

  Hotab написав:
  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%

Я даже не знаю какая она у меня,по названию.если имеет значение напишу.

тут Флая упрекают в филлипинках, мне очень нравятся юговосточноазиатские женщины
и шо? ,я живу с такой 30 лет,20 в оф браке украинском, тот еще п издец этой всей губатой х... украинской овир, не с филлипинкой , немного севернее народ ...
п.с. шо интересно , когда местные за ипали, тупо позвонил на горячку в Киев и шо интересно ,начальник обловира извивался ..., всё прошло по закону, питань не було
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 21 гру, 2025 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Нед 21 гру, 2025 21:04

Свириденко анонсировала облегчение графиков с 24. В аккурат под серьезные морозы.Обычно после анонсов полегшення случался массовый обстрел.
Нед 21 гру, 2025 21:10

Доречі Мико сьогодні зі світлом. Тривоги регулярно. ТРЦ забитий пошоголіками. Черги в діскаунтерах, типу Сенсей. Хоча хз що там брать
Нед 21 гру, 2025 21:20

прибрала мито с акумів інверторів та сонячних панелей
Пон 22 гру, 2025 02:15

  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Можно и 4-5%, наверное. Зависит от исполнения инвертора и может и действительно от коэффициента умножения напряжения (хотя тут как-то эту тему обсуждали и утверждали, что он не очень важен). Но всё таки греется на какой-то приличный процент от нагрузки. В данном случае не суть на сколько. Пока я пытался расшифровать что это такое собрано, чтобы "при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение" и при этом 165 В на выходе.

  Прохожий написав:у меня только вопрос: зачем moveton использует дома 12В аккумы?)))

Есть удобства для запитывания мелкой техники на 5, 9, 12 В. Никому не навязываю.
Пон 22 гру, 2025 11:44

резервне живлення ноутука з USB-C PD модуль та дві AGM АКБ

Резервне живлення ноутбука із живленням замість ACDC адаптера на 19В через USB-C PD від двох AGM АКБ 3х річної давності.
10+ год. роботи до повного розряду слабшого з двох.
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/2-126-usb-c-pd.html

як продовження теми:
  flyman написав:
  Striker написав:Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить.
https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... wE#gallery
Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій.
Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла.
https://www.hager.ua/produkciya/rozpodi ... 5/7552.htm

Вже збирався купувати LiPeFo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні, тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/6-18650-usb-c-pd.html


  flyman написав:Продовження попередньої теми живлення ноутбука через USB-C PD від набору елементів 18650.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5916370#p5916370

Цього разу їх 7 шт. в ланцюгу.
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/7-18650-usb-c-pd.html
Збільшення на один додатковий елемент з 6 до 7 дає приріст в тривалості використання як зовнішнього резервного джерела живлення два рази!


до речі
  moveton написав:Есть удобства для запитывания мелкой техники на 5, 9, 12 В. Никому не навязываю.

можна USB-C PD крім 19В як приклдах вище, можна легко живити пристрої 5, 9, 12, 15В
Пон 22 гру, 2025 12:28

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:Резервне живлення ноутбука із живленням замість ACDC адаптера на 19В через USB-C PD від двох AGM АКБ 3х річної давності.
10+ год. роботи до повного розряду слабшого з двох.
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/2-126-usb-c-pd.html

як продовження теми:
  flyman написав:
  Striker написав:Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить.
https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... wE#gallery
Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій.
Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла.
https://www.hager.ua/produkciya/rozpodi ... 5/7552.htm

Вже збирався купувати LiPeFo4 до свого ББЖ, але почитав відгуки, що BMS не дозволяє працювати нормально в такому включенні, тому виришів подосліджувати глибше тему і використати те що є: USB-C PD модуль та б.в. LiOn 18650 елементи
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/6-18650-usb-c-pd.html


  flyman написав:Продовження попередньої теми живлення ноутбука через USB-C PD від набору елементів 18650.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5916370#p5916370

Цього разу їх 7 шт. в ланцюгу.
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/7-18650-usb-c-pd.html
Збільшення на один додатковий елемент з 6 до 7 дає приріст в тривалості використання як зовнішнього резервного джерела живлення два рази!


до речі
  moveton написав:Есть удобства для запитывания мелкой техники на 5, 9, 12 В. Никому не навязываю.

можна USB-C PD крім 19В як приклдах вище, можна легко живити пристрої 5, 9, 12, 15В
З АГМ проблема в тому, що його заряджати треба годин 10 як і всі кислотні
Пон 22 гру, 2025 12:50

онлайн з ноутбука

  Faceless написав:З АГМ проблема в тому, що його заряджати треба годин 10 як і всі кислотні

так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука
Пон 22 гру, 2025 13:01

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:З АГМ проблема в тому, що його заряджати треба годин 10 як і всі кислотні

так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука
А коли 16 годин підряд нема?
