Приблизно півтисячі мешканців ЖК «Лузанівський парк» навпроти дитячого табору «Молода Гвардія» вже одинадцятий день залишаються без електрики через обстріл Одеси російськими терористами. 10 грудня дрони пошкодили енергетичне обладнання АТ «Укрзалізниця», від якого запитано будинок. ... Він зазначив, що наразі енергетики обіцяють дати світло 30 грудня, проте остаточна дата стане відома на робочій зустрічі в середу, 24 грудня.