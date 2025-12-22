Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:Так це вже неодноразово було в тому ж Києві. Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все
а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
Ви ніби ноути збиралися заживити, коли вже там пішли кіловати?
то от зробив дослідження, тепер буду приймати рішення, чи докуповувати, скажімо 7 шт 18650 2700mA за 69 грн. кожна, чи пару свинцево-кислотних АКБ, чи Lifepo4 (і зарядки та BMS, якщо потрібні) чи мені вистачить знайдених резервів шляхом оптимізації схеми резервного живлення.
Кілька сторінок тому було ж обмеження задачі: вписатися в річний бюджет $150 в місяць "на життя"
Будь-яка задача із оптимізації має якісь обмеження, інакше як її можна розв'язати хоча би тими ж методами "лінійного програмування"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 гру, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:[quote="5917496:Faceless"]Так це вже неодноразово було в тому ж Києві. Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все
а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
Ви ніби ноути збиралися заживити, коли вже там пішли кіловати?
то от зробив дослідження, тепер буду приймати рішення, чи докуповувати, скажімо 7 шт 18650 2700mA за 69 грн. кожна, чи пару свинцево-кислотних АКБ, чи Lifepo4 (і зарядки та BMS, якщо потрібні) чи мені вистачить знайдених резервів шляхом оптимізації схеми резервного живлення.[/quote]Зі свинцевими імхо є сенс тільки якщо перекривати потреби номінальною ємністю в 3-4 рази. Тоді дозаряджаються швидко ну і не сідають навіть на чверть за звичних відключень. І все одно може бути дешевше інших варіантів. Але інший мінус- громіздкі І набагато частіше доведеться оновлювати
Faceless написав:Зі свинцевими імхо є сенс тільки якщо перекривати потреби номінальною ємністю в 3-4 рази. Тоді дозаряджаються швидко ну і не сідають навіть на чверть за звичних відключень. І все одно може бути дешевше інших варіантів. Але інший мінус- громіздкі І набагато частіше доведеться оновлювати
ну от тут і є задача оптимізації із обмеженнями в бюджеті, варіантах тривалості та відношення "є" "нема" напруга у резетці 220В і передбаченням на майбутнє (може за 2-3 тижні мир, і те резервне живлення потрібне буде раз на 2-3 роки)
Якби 4 роки тому були в доступі Lifepo4 в сьогоднішню ціну, то звісно що брав би їх, а так в перший блекаут взяв пару шестивольтових AGM бо інших не було в наявності. А потім просто реплікував рішення AGM 12В + ББЖ, бо так було оптимальніше чим робити R&D.
Рік тому відкрив для себе USB-C PD і почав з ним експерементувати.
Як писав сьогодні, на 6 год. блекауту вистачало. А недавно були 8+ год. Тому задався питанням, реплікувати готове рішення далі (екстенсивний), чи йти іншим шляхом (оптимізація).
flyman написав:Це мене більше цікавить. Чим абслолютні значення в Wh. Вони наведені для орієнтації в числах, а не для точного вимірювання абсолютних значень в лабораторних умовах прецізійними пристроями з дотриманням статистичної вибірки достовірних значень.
Разговор был, что раз это зачем-то публикуется для всех, то, наверное, интересно должно быть не только измеряющему (хотя я измерения своих акков себе лично конспектирую как раз в Wh после преобразователя в формат для нагрузки, но тут может и у каждого свой интерес). А остальным толку от информации, что от такого акка у flyman ноут проработал 10 часов? У них такого ноута точно не будет. Зато может быть лампочка мощности 5 Вт и интерес сколько она от такого акка по такой схеме проработает. Меня вот недавно таким озадачили (не от такого акка, конечно). И вот тут количество Wh замеренных в точке потребления этой лампочкой, а не номинальные Ач на акке, уже любопытно. Если окружающие не интересуют, можно и не измерять, дело хозяйское.
flyman написав:Якби 4 роки тому були в доступі Lifepo4 в сьогоднішню ціну, то звісно що брав би їх, а так в перший блекаут взяв пару шестивольтових AGM бо інших не було в наявності
Как раз 4 года назад они были кабы не дешевле, поэтому не понятно почему не брал Во всяком случае, как сейчас помню, за LiX1000 висела цена в $400, а не в нынешние $1100. Через год сильно жалел, что не прикупил потому, что в 2021м казалось, что $400 за UPS - это дороговато. А вот три года назад начались удары по трансформаторам и на акки пошёл дефицит и космические цены.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 22 гру, 2025 15:37, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Как раз 4 года назад они были кабы не дешевле
4 роки тому це 2021 Тоді про LifePO4 чули хіба ті, хто щільно цікавився темою, і масово на ринку їх ще не було
Та завались их на рынке уже было и по примерно нынешним ценам. Даже в украинских интернет-магазинах громадные разделы в прайсах (потом через год разделы остались, но исключительно с пометкой "все разобрали" на каждом). Например, в ликбезе августа 2020 года (и мне кажется, что я этот текст и в более раннем документе видел) имеются. С резюме: "Имеет низкое напряжение (3,2В), высокий саморазряд и редко встречается на практике. Популярности не сыскал из-за лучших достижений с другими типами химии" Потому, что действительно до осени 2022 мало кто даже допускал, что отключение электричества на трое суток станет нормой. Брали в основном, как буферный под СБ и то только те единицы, кто ставил СБ не под продажу электричества по зелёному тарифу, а для автономности.