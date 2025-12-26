Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини
Можливо і ні) Треба рахувати) Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо? 1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає. Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?)))
мабуть, що ніколи не перекриє (тільки часткого компенсує) електрокар-це різні емоції від авто, багато хто хоче спробувати два роки дивлюсь різних блогерів-деякі кажуть таке: після 70к пробігу на електрокарі, хочу знов відчути рев двигуна, турбояму чи ще щось, шо дає двс, але на іншому рівні (типу після TESLA бажають Porschre 911) у мене стареньки Lexus RX350 2006 (пробіг 77к)-все влаштовує і не бачу сенсу купувати електрічку за 35-40к тим паче під час війни, але як би хтось подарував-то не відмовився кожного року прогрес рухає ринок, припускаю що у 2030 гібридні авто будуть мати батарею 100квт (сьогодні вже 70квт) і мати пробіг за 1500км без підзарядки і на одному баку пального (ось тоді і поговорим)
Ой+ написав:З Різдвом поважне панство! Християнської поведінки хоч на день. Електрики без обмежень.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами. Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт) сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери (з 14 наявних), 2 газових котла і 1 електро.--на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5С
потім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с
(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворію
стосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5с Тому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити
А для тех, у кого семь 18650 уже сели, а своей силушки ещё три+ недели нажимать на этот фонарик не хватает, у китайцев есть забавные бензиновые/спиртовые бздюльки с выходом около 12 вольт. Даже дешевле $150 за штучку. Но помним, что тут не Китай или Швеция и их запуск даже на открытом балконе - это админштраф от 1700 до 3400 грн. Только на открытом воздухе, отойдя на несколько метров от стен.