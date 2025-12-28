Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?) Звичайний ліфепо. Але в автомобіль навряд чи можна ставити, ліфепо не можна експлуатувати нижче +10 С , принаймні захист зазвичай у них стоїть на цю температуру. Може по факту і зможуть, але не без шкоди для батареї.
А, зроз. Це ви мабуть іронізуєте, що в якомусь відосі (я його ясна справа не дивився) там насправді ліфепо…
Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
Hotab написав:Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)
Я к тому, что тогда "вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність" и к Deye относится
Hotab написав:Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
А кто сказал, что он сильно дешёвый (можно взять и подешевле чутка, но то такое)? Там это даже в каментах сразу пишут. Но сравнивать его с монолитом на 5 кВтч, от которого 1 кВтч не отпилить и 12.8 В напрямую не получить, не совсем корректно. Для разных оно задач. Если я правильно понимаю, что пятёрка - это вот это, то после первой же прогулки с этим ящиком на 60 кг (кстати, масса/кВтч у него очень большая. Если мелочью набирать, то всего-то 43 кг в пересчёте будет) к генератору на улице с пятнадцатого этажа и назад как раз про него будет понятно, что "дешева рибка - погана юшка".
Faceless написав:Боже, з такою пургою навіть нема шо аргументувати В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність. Що тут кращого? Дешевий китайський інвертор краще? Ви характеристики порівнювали? Те саме з зарядкою. Про ремонтопридатність цього лайна взагалі смішно. Ніякої масштабованості ви не отримуєте, додасте ємності - треба шукати нове більш потужне зарядне, або заряджати будете вічність. Про якісь переваги можна було б вести мову, якби кожен окремий компонент був би з попівнюваними характеристиками, але ви порінюєте свинцевий акум і китайке г***о з необхідністю вручну щоразу перемикати в режим зарядки з на порядок більш якісними компонентами, ліфепо акумом і автоматикою. Якби ви крім тупого відео спробували б то самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.
власне ви не дослідили питання акб не той, інвертор не дешевий, заряджати його не більше 2,5 години. Тобто кожен окремий компонент краще за такий самий у зарядній станції . Додавши ще один акб треба буде порівнювати вже з eco flow delta 2 max на 2 кВт/ годин. Відео не дивились, харакетристики не вивчали, але коментуєте навіть не прочитали моє попереднє повідомлення бо йде знов якась маячня про якесь перемикання , якого і в помині немає, тобто зарядна станція додатково ускладнена необхідністью якогось перемикання ще один поюс автору відео , бо там включив і забув воно просто працює без необхідності жодних перемикань наступних 10 років . Вивчайте тему а тоді вже ведіть дискусію. Лінь за вас гуглити
Та ваше вивчення теми схоже на тупих відосах і зупинилося. Ви в тому запізнилися на три роки, а тепер імітуєте шокуючі відкриття. Так, акум біглим поглядом не розпізнав, бо таких дегенеративних відосів, де мамкіни інженери відкрили для себе автомобільний акумулятор, дешевий китайський інвертор і зарядне - тисячі, вже приїлися. Щоб казати, що компоненти не гірші за характеристиками, треба ті характеристики наводити для порівняння, але ж ви їх навіть не бачили :) Дешевше за зарядні станції зібрати можна, і це не важко. Краще за характеристиками і надійніше - набагато складніше, треба докласти зусиль, вміти працювати руками і не вестися на дешеве китайське лайно, і результат буде не сильно дешевше. Про все інше нема що повторюватися. "Чим габаритніше тим краще і надійніше" це просто перл в рамочку