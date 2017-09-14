|
Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:28
UA написав: Vadim_ написав:
Зря понадеялся и не уехал в Европу, но уже поздно пить Боржоми
Вадим. Делать ремонт в Днепре это как?
Мотив?
Это словами не передать...
Vadim_
Повідомлень: 4252
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:34
Schmit
Повідомлень: 5334
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:39
Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Україна, як не дивно, теж наслідниця
flyman
Повідомлень: 41938
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:48
flyman написав: Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Україна, як не дивно, теж наслідниця
Де написано? наследница одна - РФ . недвига за рубежом , ЯО ?
Страны НАТО отматросили Україну и бросили к медведю...
Vadim_
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:08
Vadim_ написав: _hunter написав: Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Я уже писал как-то: оно создавалось не так, что бы прямо "против" - а "против, для своих". Поэтому, например, на происходящее в той же Африке - не сильно НАТО и реагировало. Тут ситуация полностью аналогичная.
Нигерия нападёт на Италию?
Так и Италия угрозы не видит:
Италия вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией выступают за изучение альтернативных вариантов использования российских активов. В частности, речь идет о выпуске ЕС совместного долга для финансирования ......
_hunter
Повідомлень: 11208
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:17
Vadim_
- Повідомлень: 4252
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:51
Обвиняемый возместил Укрзализныце 500 тысяч гривен. И внес еще 40 тысяч гривен на спецсчет в поддержку Вооруженных сил Украины.
По условиям соглашения бывшему работнику железной дороги дали 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
flyman
- Повідомлень: 41938
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 15:02
flyman написав:
Обвиняемый возместил Укрзализныце 500 тысяч гривен. И внес еще 40 тысяч гривен на спецсчет в поддержку Вооруженных сил Украины.
По условиям соглашения бывшему работнику железной дороги дали 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.
спи.здил намного больше , чегобі и не одтать чуть чуть от сп,зженного.
договорняк
Vadim_
- Повідомлень: 4252
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
Додати
тему
Відповісти
на тему
