Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:14

  Faceless написав:самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.

"специалисты" есть даже на этом форуме , не забаненные навсегда , они несут вред другим , иных банят
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:20

  moveton написав:
  Faceless написав:В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність.

Прикольные нынче кислотные аккумы пошли :shock:

Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)
Звичайний ліфепо. Але в автомобіль навряд чи можна ставити, ліфепо не можна експлуатувати нижче +10 С , принаймні захист зазвичай у них стоїть на цю температуру. Може по факту і зможуть, але не без шкоди для батареї.

А, зроз. Це ви мабуть іронізуєте, що в якомусь відосі (я його ясна справа не дивився) там насправді ліфепо…

Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)

Я к тому, что тогда "вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність" и к Deye относится :D

  Hotab написав:Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години

А кто сказал, что он сильно дешёвый (можно взять и подешевле чутка, но то такое)? Там это даже в каментах сразу пишут. Но сравнивать его с монолитом на 5 кВтч, от которого 1 кВтч не отпилить и 12.8 В напрямую не получить, не совсем корректно. Для разных оно задач. Если я правильно понимаю, что пятёрка - это вот это, то после первой же прогулки с этим ящиком на 60 кг (кстати, масса/кВтч у него очень большая. Если мелочью набирать, то всего-то 43 кг в пересчёте будет) к генератору на улице с пятнадцатого этажа и назад как раз про него будет понятно, что "дешева рибка - погана юшка".
скупой платит дважды .
я не такой богатый чтобы покупать дешовые вещи
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 16:16

  Vadim_ написав:скупой платит дважды .
я не такой богатый чтобы покупать дешовые вещи

А клавіатуру зі всіма буквами?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:36

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:скупой платит дважды .
я не такой богатый чтобы покупать дешовые вещи

А клавіатуру зі всіма буквами?

отозвалось ... :( " захистник" України :(
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:43

рукы шо не кралы,очі мабуть...мапед не мой
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 17:49

  Faceless написав:Боже, з такою пургою навіть нема шо аргументувати
В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність. Що тут кращого?
Дешевий китайський інвертор краще? Ви характеристики порівнювали? Те саме з зарядкою.
Про ремонтопридатність цього лайна взагалі смішно.
Ніякої масштабованості ви не отримуєте, додасте ємності - треба шукати нове більш потужне зарядне, або заряджати будете вічність.
Про якісь переваги можна було б вести мову, якби кожен окремий компонент був би з попівнюваними характеристиками, але ви порінюєте свинцевий акум і китайке г***о з необхідністю вручну щоразу перемикати в режим зарядки з на порядок більш якісними компонентами, ліфепо акумом і автоматикою.
Якби ви крім тупого відео спробували б то самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.
власне ви не дослідили питання :roll: акб не той, інвертор не дешевий, заряджати його не більше 2,5 години. Тобто кожен окремий компонент краще за такий самий у зарядній станції . Додавши ще один акб треба буде порівнювати вже з eco flow delta 2 max на 2 кВт/ годин. Відео не дивились, харакетристики не вивчали, але коментуєте :mrgreen: навіть не прочитали моє попереднє повідомлення :lol: бо йде знов якась маячня про якесь перемикання , якого і в помині немає, тобто зарядна станція додатково ускладнена необхідністью якогось перемикання :shock: ще один поюс автору відео , бо там включив і забув воно просто працює без необхідності жодних перемикань наступних 10 років . Вивчайте тему а тоді вже ведіть дискусію. Лінь за вас гуглити :D
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:
  Faceless написав:Боже, з такою пургою навіть нема шо аргументувати
В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність. Що тут кращого?
Дешевий китайський інвертор краще? Ви характеристики порівнювали? Те саме з зарядкою.
Про ремонтопридатність цього лайна взагалі смішно.
Ніякої масштабованості ви не отримуєте, додасте ємності - треба шукати нове більш потужне зарядне, або заряджати будете вічність.
Про якісь переваги можна було б вести мову, якби кожен окремий компонент був би з попівнюваними характеристиками, але ви порінюєте свинцевий акум і китайке г***о з необхідністю вручну щоразу перемикати в режим зарядки з на порядок більш якісними компонентами, ліфепо акумом і автоматикою.
Якби ви крім тупого відео спробували б то самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.
власне ви не дослідили питання :roll: акб не той, інвертор не дешевий, заряджати його не більше 2,5 години. Тобто кожен окремий компонент краще за такий самий у зарядній станції . Додавши ще один акб треба буде порівнювати вже з eco flow delta 2 max на 2 кВт/ годин. Відео не дивились, харакетристики не вивчали, але коментуєте :mrgreen: навіть не прочитали моє попереднє повідомлення :lol: бо йде знов якась маячня про якесь перемикання , якого і в помині немає, тобто зарядна станція додатково ускладнена необхідністью якогось перемикання :shock: ще один поюс автору відео , бо там включив і забув воно просто працює без необхідності жодних перемикань наступних 10 років . Вивчайте тему а тоді вже ведіть дискусію. Лінь за вас гуглити :D
Та ваше вивчення теми схоже на тупих відосах і зупинилося. Ви в тому запізнилися на три роки, а тепер імітуєте шокуючі відкриття.
Так, акум біглим поглядом не розпізнав, бо таких дегенеративних відосів, де мамкіни інженери відкрили для себе автомобільний акумулятор, дешевий китайський інвертор і зарядне - тисячі, вже приїлися.
Щоб казати, що компоненти не гірші за характеристиками, треба ті характеристики наводити для порівняння, але ж ви їх навіть не бачили :)
Дешевше за зарядні станції зібрати можна, і це не важко.
Краще за характеристиками і надійніше - набагато складніше, треба докласти зусиль, вміти працювати руками і не вестися на дешеве китайське лайно, і результат буде не сильно дешевше.
Про все інше нема що повторюватися.
"Чим габаритніше тим краще і надійніше" це просто перл в рамочку
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 18:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Дешевше за зарядні станції зібрати можна, в це не важко.
Собівартість зарядної з параметрами
ємність - 2квт*год (гарантовано , бо батарей там на 2,6квт*год , але б/у)
змінний - 220вольт/50гц,1000Вт(на китайській етикетці було написано 3000ватт модуль)
заряд - 200ватт (повноцінне зарядне цв/цц)
2 розєма юсб по 25ватт
розєм12 вольт - допустимо 2Квт(200ампер) 15сек для запуску авто
30кг ваги , влазить в стандартний ящик від мавіка
17000 грн....
