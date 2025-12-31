НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Додано: Чет 01 січ, 2026 00:28
Додано: Чет 01 січ, 2026 01:13
Без
быть ОК не может. Должно глодать чувство неудовлетворённости объёмом страданий
