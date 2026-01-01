НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Додано: Чет 01 січ, 2026 00:28
Додано: Чет 01 січ, 2026 01:13
Без
быть ОК не может. Должно глодать чувство неудовлетворённости объёмом страданий
Додано: Чет 01 січ, 2026 03:19
у Китаї багато чого не гірше а навіть краще европейського чі американського, особливо жінки
на нескольких объектах поставил кондиционеры Грии,хорошо работают 14 лет, а в дом МЭ Тайланд , не путать с разными иными Митсубиши, в Японии их как...
Додано: Чет 01 січ, 2026 10:52
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Дею поперли з собою?
Додано: Чет 01 січ, 2026 11:59
панелі під снігом, генерація 500 Вт, нормально , але сонце як у серпні, дякую собі самому
