Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 01 січ, 2026 00:28
НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Hotab
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 01:13
moveton
Додано: Чет 01 січ, 2026 03:19
Василь-Рівне написав:
і не вестися на дешеве китайське лайно,
Повівся - четвертий рік рятує (заживлений весь будинок тягне двохкомпресорний монстр холодильник і все решту) і дешевше в рази екофлоу це як порівнювати айфон і скажімо сяомі (тобто китайське лайно) , в мене сяомі
і не тому що я не можу собі дозволити айфон, а тому що нафіга мені те що не буде використовуватись професійно і на всі його 100% переваги. Для понтів? Так вже вік не той і розуму вже понабрався нібито
у Китаї багато чого не гірше а навіть краще европейського чі американського, особливо жінки
на нескольких объектах поставил кондиционеры Грии,хорошо работают 14 лет, а в дом МЭ
Тайланд , не путать с разными иными Митсубиши, в Японии их как...
Vadim_
Додано: Чет 01 січ, 2026 10:52
Hotab написав:
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Дею поперли з собою?
Faceless
Додано: Чет 01 січ, 2026 11:59
панелі під снігом, генерація 500 Вт, нормально , але сонце як у серпні, дякую собі самому ,навіть не так , нам з дружиною
Держава?
Vadim_
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:43
Vadim_ написав:
панелі під снігом
А віник навіщо ?
Василь-Рівне
Додано: Чет 01 січ, 2026 18:59
Василь-Рівне написав:
панелі під снігом
А віник навіщо ?
летать на нём ? они ж не на расстоянии вытянутой руки , "немного" выше и можно упасть , с последствиями...
Vadim_
