|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:26
Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31192
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2532 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор