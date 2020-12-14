|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:14
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .
ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями
Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше
тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур
) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую
)
Естественно год закончен удачно.
Я не просто догоняю рост цен на квартиры без ремонта. Я постоянно улучшаю их характеристики - метраж, локацию.
Рост стоимости квартир с ремонтом отстаёт от цен без него. Это, действительно, проблема. Но я нашёл решение
-
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:20
kingkongovets написав: Бетон написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .
ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями
Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше
Спекуляция — это купить дешевле и продать дороже, не создавая добавленной стоимости, просто на изменении цены.
Я вкладываю свой капитал в ремонт, повышаю ликвидность и продаю дороже. Это не перекупил-перепродал без изменений
ще раз перечитай мій попередній пост і вмикни нарешті мозок
в терміні спекуляція нема нічого поганого, але не треба плутати його з інвестицією
ти - спекулянт а не інвестор і твоя рефлексія тут ні до чого
Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.
Это просто вид девелопмента и всё
Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:21
Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.
Это просто вид девелопмента и всё
Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:30
kingkongovets написав:
Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.
Это просто вид девелопмента и всё
Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)
От такий в сраку
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:39
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.
Это просто вид девелопмента и всё
Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)
От такий в сраку
ти такий же девелопер и «неспекулянт» як і автоперекупи - ті теж там щось поліпшують, підмазують та підклеюють
але від того не перестають бути спекулянтами, як і ти
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:53
Vadim_ написав:можете внятно об'яснить разницу ?
тобі дійсно зручніше спитати про це на фінансовому форумі, ніж задати це питання гуглу чи гпт?
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:56
kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:59
Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?
підфарбувати губи та продати розірваного корча як живого теж не так вже й просто
але це від того не перестає бути спекуляцією
а от якщо пустити того корча в роботу і рубити кешфло - це вже інвестиція
а девелопмент - це не ремонт в квартирі, а створення прибуткового активу зі зрозумілим довгостроковим прибутком
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:03
kingkongovets написав:
Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?
Нє. Як ти і рекомендував, спитав у ШІ.
Коротко: зазвичай — ні, це не “спекуляція” в класичному значенні.
Чому?
Спекуляція — це перепродаж товару з метою швидкого прибутку за рахунок різниці в ціні, без створення доданої вартості (класичне радянське розуміння — купив дешевше, продав дорожче).
У вашому прикладі людина:
• купує “голий бетон”,
• вкладає гроші в ремонт,
• підвищує якість і ліквідність об’єкта,
• і продає дорожче.
Тут є створення доданої вартості (ремонт, дизайн, інженерія, інколи меблювання). У ринковій економіці це зазвичай називають:
• фліпінг нерухомості (property flipping)
• інвестування в нерухомість
• девелоперська діяльність (у малому форматі)
Коли це можна назвати спекуляцією?
• Якщо купили на котловані і перепродали через місяць без жодних вкладень — це ближче до спекулятивної угоди.
• Якщо основний заробіток — лише на зростанні ринку, а не на покращенні об’єкта.
Юридично
У сучасному законодавстві України термін “спекуляція” як кримінальний склад (як у СРСР) відсутній. Це звичайна підприємницька або інвестиційна діяльність (з відповідним оподаткуванням).
І він каже що це скоріше інвестиція. Як я і назвав
Додано: Сер 04 бер, 2026 21:06
Hotab написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?
Нє. Як ти і рекомендував, спитав у ШІ.
Коротко: зазвичай — ні, це не “спекуляція” в класичному значенні.
Чому?
Спекуляція — це перепродаж товару з метою швидкого прибутку за рахунок різниці в ціні, без створення доданої вартості (класичне радянське розуміння — купив дешевше, продав дорожче).
У вашому прикладі людина:
• купує “голий бетон”,
• вкладає гроші в ремонт,
• підвищує якість і ліквідність об’єкта,
• і продає дорожче.
Тут є створення доданої вартості (ремонт, дизайн, інженерія, інколи меблювання). У ринковій економіці це зазвичай називають:
• фліпінг нерухомості (property flipping)
• інвестування в нерухомість
• девелоперська діяльність (у малому форматі)
Коли це можна назвати спекуляцією?
• Якщо купили на котловані і перепродали через місяць без жодних вкладень — це ближче до спекулятивної угоди.
• Якщо основний заробіток — лише на зростанні ринку, а не на покращенні об’єкта.
Юридично
У сучасному законодавстві України термін “спекуляція” як кримінальний склад (як у СРСР) відсутній. Це звичайна підприємницька або інвестиційна діяльність (з відповідним оподаткуванням).
І він каже що це скоріше інвестиція. Як я і назвав
а ти спитай в нього чи є фліппінг формою спекуляціі, так/ні
бл, як діти малі
