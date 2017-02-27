RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12059120601206112062
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 15:07

  fler написав:Realist
Пристебніться, зона турбулентності тільки почалася..


Флайман он взагалі каже , що то нам всім здається що нафта і бенщини дорожчає , він взагалі то дешевшає

А «хто купить д̶о̶л̶а̶р̶ ̶п̶о̶ ̶3̶0 бензин по 65, той пожаліє». Бо його реальна ціна по індексу горіхів в парку - по 40.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:28

  Vadim_ написав:
  killer_of_liars написав:
  V tehno-teplo написав:Мав за щастя читати цей форум з ДС , Maleficarum , Фунтіком з Запоріжжя...Дафною ...Це був справжній кладезь фінансових знаній :cry:

колись це був популярний та найкращий фінансовий форум.
а зараз перетворили його на якусь помийку,
де правлять бал та розводять срач ухилянти - мухи, кото-собаки, хотаби та шамани.

забули про модератора

модератори очолюють цю ОПГ :mrgreen:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.11.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:31

  killer_of_liars написав:модератори очолюють цю ОПГ :mrgreen:

нажаль ДС нема
Vadim_
 
Повідомлень: 4798
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:34

  killer_of_liars написав:
  V tehno-teplo написав:Мав за щастя читати цей форум з ДС , Maleficarum , Фунтіком з Запоріжжя...Дафною ...Це був справжній кладезь фінансових знаній :cry:

колись це був популярний та найкращий фінансовий форум.
а зараз перетворили його на якусь помийку,
де правлять бал та розводять срач ухилянти - мухи, кото-собаки, хотаби та шамани.

Я муху теж недолюблюю , решту знаю з гарного боку. Особливо Хотаба
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 12059120601206112062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3655, 3656, 3657
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36561 38708553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2026 14:20
nuwanda
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2200 13740782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лют, 2026 10:40
budivelnik
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23759099
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10897)
04.03.2026 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.