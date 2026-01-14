

наш народ неперевершений 🫶



Після заклику мера "за можливості виїхати", Київ миттєво перетворився на конгломерат незалежних держав зі своїми кордонами, митницею та візовим режимом.







Поки світ малює мапи наступу, кияни в Фейсбуці малюють мапи "куди пускають погрітися".







Почитала народну творчість, додала інсайдерської інформації, і ось вам свіжа геополітична мапа столиці (за мотивами коментарів незламних):







💎 Велике Герцогство Печерськ



Елітний анклав.







Вхідна віза коштує як EcoFlow Delta Pro в топовій комплектації. Дрес-код: шовкова піжама має бути від Gucci, навіть якщо вона не прана тиждень. Тут темно так само, як і скрізь, але це "дизайнерська темрява". Приймають біженців тільки зі своїм Starlink і лате на кокосовому молоці.







🏗 Дарницька Народна Джамахірія



Суворі землі для сильних духом.







Тут ліфти не працюють принципово, тому населення має найміцніші ноги та сідниці в столиці. Приймають усіх, хто здатен підняти 6-літрову баклажку води на 20-й поверх без задишки. Основна валюта: заряджений павербанк на 20 000 mAh.







🏰 Сполучене Королівство Позняки







Офіційно закрило кордони для біженців з Правого берега. Депортація відбувається миттєво - через Південний міст. Візи видають лише за наявності власного вітрогенератора на балконі та вміння відрізнити запах гару від туману.







🏛 Шевченківська Імперія



Центр цивілізації та снобізму.







В’їзд суворо по перепустках. Якщо ви не можете в темряві на слух відрізнити звук генератора модної кав'ярні від "шахеда" - вас депортують на околиці. Тут люди ходять до опери навіть без світла, бо культура сяє зсередини.







🌳 Святошинські Вільні Землі



Містичний край.







Туди легко заїхати, але важко виїхати (особливо якщо електричка "всьо"). Кажуть, там інколи буває світло, вода і газ одночасно, але свідків цього дива знайти важко.







🏝 Архіпелаг Дніпровський



Київська Венеція.







Тут все стабільно: води немає в крані, зато є в Дніпрі. Район перейшов на автономне існування: ловлять рибу, смажать на багаттях у дворах ЖК. Віза не треба, треба власний гумовий човен та лідоруб.







🕌 Об’єднані Троєщинські Емірати



В'їзд закрито.







Шейхи Троєщини заявили, що їхні стратегічні запаси енергії (ентузіазм і "пальне" міцністю 40 градусів) розраховані тільки на корінне населення. Проте є шанс отримати місцеву "Грін-карту"! Для цього на кордоні треба скласти іспит на знання національного гімну Еміратів: "Жизнь дала трещину ....". Хто проспіває без акценту, тому дають громадянство і знижку на шаурму.







P.S. Сама я зараз знаходжуся в суворій Дарницькій Джамахірії, де гартується сталь і нерви.







Але вирішила скористатися ситуацією і податися на статус біженця у Велике Герцогство Печерськ.







Кажуть, там темрява пахне дорогими парфумами.







Піжами Gucci поки немає, але знайшла старі спортивні штани з трьома смужками, сподіваюся, в темряві при свічках зійде за вінтажну колекцію Balenciaga.







​🌲 Елітний Курорт ГОЛОС - ВЕГАС (Golos-Vegas)







Єдина аномальна зона на мапі Києва.







Тут не діють закони фізики і графіки відключень - тут діють закони свята.







ВДНГ зараз - це портал в іншу реальність.







Там все сяє, переливається тисячами лампочок і пахне щастям (і дорогою їжею). Здається, що в_йни немає, а є тільки ковзанка і музика.







Якщо ви вже 50 годин сидите в темряві і забули, як виглядає електричне світло, їдьте сюди, щоб просто подивитися на це диво.







​⚠️ Попередження: Вхід у цю "іншу реальність" вільний, але перебування вимагає суворого розрахунку фінансових сил.







Ціни тут, як у справжньому Монако чи Вегасі. Тому перед візитом перевірте баланс на карті.



.............







​☕️ СПОЛУЧЕНІ (у темряві) КВАРТАЛИ ПОДОЛУ



Найбогемніша держава альянсу.







Тут відсутність світла називають не "блекаутом", а "вінтажною атмосферою старого Києва".







Населення не панікує, а просто переходить з еспресо-машин на джезви на піску.







Економіка тримається на генераторах кав'ярень, гулі яких створює новий музичний стиль "Podil Techno".







Потрапити туди можна лише на Фунікулері (якщо пощастить) або контрабандними стежками через Андріївський узвіз.







Валютою Сподучених ( у темряві ) Кварталів Подолу - є флет-вайт на кокосовому молоці і вінілові платівки.







Колесо огляду на площі стоїть як пам'ятник колишній електричній цивілізації.



................







​🏖 ОБОЛОНСЬКА ВІЛЬНА БЕЗСВІТЛОВА ЗОНА (Obolon Free Dark Zone)



Курортна перлина півночі.







Єдина держава, де відсутність води в крані не є проблемою. Тут просто беруть відро і йдуть до Дніпра.







Тут панує стиль життя: "Relax & Luxury".



Навіть у темряві тут діє суворий дрес-код: брендові уггі на босу ногу та пуховик поверх піжами.







Центром світського життя є Парк Наталка.



Тут збирається вершкова спільнота. Замість світла гріються біля мангалів з шашликами, а замість елітного алкоголю п'ють какао з зефірками.







Стратегічна перевага цієї зони є те, що у багатьох є ГАЗ!



Тому власники газових плит тут прирівнюються до олігархів.



..........



​🛤 Далеке Вільне Радикальне Заповітря (ДВРЗ)



Закритий анклав, відрізаний від світу мостами та лісом.







Це наш "Дистрикт 13" - суворий і таємничий.







Тут світло - це контрабанда.



Його завозять партизанськими стежками (по трамвайних коліях) раз на дві доби рівно на 2 години, суто щоб люди не забули, як взагалі виглядають електричні лампочки.







Населення там справжні титани.



Місцеві вже еволюціонували: бачать у темряві, орієнтуються на слух і заряджають телефони від сили власного гніву.







В'їзд тільки для сміливих, виїзд - як пощастить з трамваєм.



...........







​🛠 Лісова Будівельна Гільдія



(територія "Нових Олігархів")



Єдиний район Києва, де айтішники мовчки заздрять штукатурам.







Тут живуть "люди з платиновими руками": сантехніки, плиточники та електрики та їх колеги з ринку. Вони працюють в парі.







Вони давно не їздять на старих бусиках.



Поважаючі себе майстрі їздять на Teslа з охороною, яка носить за ними інструмент.



Розрахунки приймають на холодні криптогаманці, (бо паперові гроші вже просто нікуди складати).







​💰 Економічна політика "Все по 100".



ВСЕ по 100 ТИСЯЧ!



- Покласти плитку? 100 тисяч.



- Розвести труби? 100 тисяч.



- Робота 100 тисяч + матеріал 100 тисяч



Єдиний тариф на все.







Головне, щоб у замовника не скінчився кеш та валідол при розрахунках.







​🚫 Найвища міра покарання:



Якщо замовник наважиться спитати: "А можна дешевше?" - його назавжди викреслюють зі Списку Очікування.







Це психологічний терор вищого ґатунку.



Це вирок без права на апеляцію.



Ви стаєте вигнанцем, якому ніхто навіть цвяха не заб'є.







​🚂 ЗАЛІЗНЕ ГРАФСТВО СОЛОМА (Soloma Iron County)



Стратегічний транспортний хаб Альянсу. Солома - це серце логістики і гірськолижний курорт Києва!



Район, де стукіт коліс заспокоює краще, ніж Арестович.







Тут розташований Головний Портал (Вокзал), через який здійснюється евакуація в інші світи (де є світло), або прибуття дипломатичних делегацій (родичів з села з салом).







Це край семи пагорбів.



Через ожеледицю район офіційно розширив межі курорту Протасів Яр. Тепер вся Солом'янка - це одна суцільна гірськолижна траса.







Там живуть люди з вічною "валіза-настроєм". Вони завжди готові зірватися з місця, бо живуть на валізах.







Тут світло вимикають за графіком руху поїздів. Якщо поїзд запізнюється, світло теж.



Місцеві орієнтуються у темряві на слух: якщо гуде потяг - життя триває.







Кордон проходить по найнижчій точці району.



Щоб потрапити всередину, треба пройти тест "Еверест": піднятися по зледенілій вулиці Кудряшова або Солом'янській вгору без кисневої маски.







Хто скотився вниз, той депортований автоматично (фізика безжальна).







​✅ Кого приймають (Віза "Highlander"):



1. ​Альпіністів та Шерпів. Якщо ви вмієте ходити по вертикальному льоду - ви почесний громадянин.







2. ​Студентів КПІ та НАУ.



Це особлива каста техно-магів, здатних зібрати павербанк з картоплі і дрота.



Їм раді скрізь.







3. ​Людей із "залізними нервами". Тих, хто може спати під звук сирени, стукіт товарняка і гуркіт сусідського генератора одночасно.







​🚫 Депортація та заборона в'їзду:



​Водіїв на літній гумі. Їх не просто не пускають, їх ритуально спалюють поглядом ще на під'їзді.







​Модниць на підборах. Це вважається спробою суїциду.







​Тих, хто питає "А чому так гучно поїзди їздять?". Таких відправляють пішки по шпалах у бік Фастова.







Тож треба оцінити свої сили, чи ви відповідаєте вимогам Графства Солома!!







Київ неможливо залякати.



У цього міста є секретний резервний генератор, який працює не на дизелі, а на тотальному стьобі та іронії.







Елена Толстуха



