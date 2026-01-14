RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:48

  Amethyst написав:хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
2
3
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:52

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:
  Amethyst написав:
  Hotab написав:котельня
у вас Кампус, той що біля КПІ? Своя газкотельня на даху?
І почому виходить опалення у міс/м2

Ну хто як гріється)
А вартість гігакалорії була наче 1500 грн (це в цьому році, коли сформували осбб і тарифи е/е у котельні стали «для населення». Бо було суттєво дорожче)
1 гігкал на місяць досі вистачало на так звану «євродвушку», по факту - однуха з великою кухнею.
Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:00

  Wirująświatła написав:
  Amethyst написав:хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
Опалення працює, від ТЕЦ-6(1713/ГКал ), на самому радіаторі +30 :wink:
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39

  Faceless написав:[Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було

За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
6
6
4
