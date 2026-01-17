|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 17 січ, 2026 00:33
flyman написав: moveton написав:Для той же мощности и энергоёмкости
скорее всего, наоборот, дороже.
тобто? менше комірок, ціна менша.
Меня не читают. При прочих равных останутся те же банки, только иначе подключённые (и то, если получится. В ролике про какое-то использование 3.5 ячеек речь шла. До четвертей нарезать ХЗ как). Конечно, если делать в два раза более дохлый акк, то можно будет слегка (паяльник всё равно тот же самый понадобится) сэкономить. Но смысл их сравнивать? Если ёмкость не важна, тогда нынешняя конструкция из семи 18650 самый ништяк. А так всё можно. Для 19 В на ноут, наверное, и трёх ячеек от Leaf хватит. Главное BMS и зарядке напряжение этой сборки объяснить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6501
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Суб 17 січ, 2026 02:49
Hotab написав:Wirująświatła
Хотели тебя в кампусе приютить
Його б не пустили
Зустрічали б по одьожці, проводжали б теж погано
🟢 23:21 Світло з'явилося
🕓 Його не було 14год 15хв
у нас теж 7-10 ч нету , це вам не Африка.
якби не Чип и Дейл
(помните такой мультик) с Деей то я хз...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4506
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 17 січ, 2026 02:54
Пробував щось схоже для живлення ноута (20В). Дві батареї від ксайомівського робопилососу 4s2p послідовно, потім флаївська платка pd65W, потім ще про всяк випадок поставив тригер, наклацав на ньому 20В і огли.
Від однієї збірки 4s2p теж можна, але вже з платою підвищення dc-dc.
І не треба станцій, інверторів, etc.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 17 січ, 2026 03:01
alibob написав:
Пробував щось схоже для живлення ноута (20В). Дві батареї від ксайомівського робопилососу 4s2p
послідовно, потім флаївська
платка pd65W, потім ще про всяк випадок поставив тригер
, наклацав на ньому 20В і огли.
Від однієї збірки 4s2p
теж можна, але вже з платою підвищення dc-dc.
І не треба станцій, інверторів, etc.
я по этой фене не ботаю,
10 кВт батарей позволяют электрочайник
, но мы такое не делаем
котёл,холодильник ,свет
и комп
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4506
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|