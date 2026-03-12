|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:55
Прохожий написав:
это ветка обитателей фрунзе103?)
А ви з якою метою запитуєте? Заблудились по життю? Не розумієте, коди пройшли, пане Прохожий?
Ну то Вам далі. Ідіть далі
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 бер, 2026 20:03
говорящая панда, Я в акуе
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14321
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1466 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 16:28
Курс долара на міжбанку 44 грн
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:49
Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»
-
барабашов
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5703
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:50
барабашов написав:
Иероглиф «4» на ханьском означает «смерть»
зависит от ударения ,два сы сы
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4812
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 11:47
Прохожий написав:
говорящая панда, Я в акуе
Ajuy — небольшая отдалённая рыбацкая деревушка и одноимённый пляж около неё на острове Фуэртевентура (Канарские острова, Испания).
я Вам завидую
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 19:11
All cultured and intelligent people, who are capable of creative thinking, are invited to this topic.
The goal is communication and discussion of current issues of our time.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11520
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 06:46
Investor_K написав:
All cultured and intelligent people, who are capable of creative thinking, are invited to this topic.
The goal is communication and discussion of current issues of our time.
Ландан из зе кэпитал оф грэйт бритэн
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|