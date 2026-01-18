Теж сильно лайтовіше
Але це неділя, так часто бувало
Завтрашній день покаже
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:10
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:16
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:22
у нас свет был два часа всего сегодня
Стало хуже с пятницы,когда ввели режим НС в енергетике.
Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК.
Топлю камин, на первом этаже +22.
Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
Только мои прогнозы по времени опаздывают..
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:27
симуляція
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно.
