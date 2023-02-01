RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:27

симуляція

  Wirująświatła написав:с 6й минуты

ми живем в симуляції
flyman
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34

  Господар Вельзевула написав:Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно. За пару месяцев до полномасштабной папа установил себе электроотопление. Когда началось первое что пришло мне в голову что будут длительные блэкауты, дефицит топлива/продовольствия, проблемы с ж/д сообщением, интернетом/моб.связью, водоснабжением. Кое что тоже сбылось.
  Господар Вельзевула написав:у нас свет был два часа всего сегодня
мой антирекорд 25 часов без э.э, воды и моб.связи. 2023й год. В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда), из всех продавцов кому я написал ответил аж 1 человек. После получения нового инвертора сразу же 2й блекаут на 15 часов, без всяких измерений и испытаний пришлось экстренно включить его в работу.
  Господар Вельзевула написав:Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК
генераторы и камины спасают жителей частного сектора. А что делать аборигенам в квартирах? Акумы и инверторы - полумеры. Должна быть автономия хотя бы на весь отопительный сезон.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 18 січ, 2026 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 03:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

""Смущает мысль,что и здесь я оказался прав""

Зображення[/url]
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 06:11

Найнервовіший день в контексті запасу енергії 2026

  Wirująświatła написав:В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда),

16 січня 2026, 14 годин 15 хвилин без е/е, не очікував і юзав батарею активно
Зображення
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 07:07

В мене рекорд більш ніж 1.5 доби через недавню аварію в ТП. З двома станціями нормально пережили. Зараз з трьома (сумарно 4.5 кВт*год) можна і більше протягнути. Тепер не заряджаю тільки вночі, як раніше, а і вдень, коли дають світло (вчора напруга була 185-195, думаю ще стаб замовляти для Bluetti, бо нижче 190 вже не заряджає, а от Anker і EcoFlow якось пофіг).
Такий графік на сьогодні, вчора не було з 16:00 до 00:30. Вимкнули десь о 16:10, включили десь в 00:15, то AC180P (1.44 кВт*год) розрядилася зі 100% до 48% в своєму стандартному сценарії - холодильник, світло, інтернет.
Зображення
Striker
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:23

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років

а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?
А ви зуби чистите піском? Тоді дійсно не варто
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:29

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо.

Якщо ви про Франта, то там показання мінялися, остаточно делірій почався набагато пізніше
Але про Алеппо не він згадував, а Микола-rjkz, проте він не давав прогнозів, а просто подивився на те, що кацапи зробили з Алеппо, і прийняв рішення, що треба валити, бо в Україні буде те саме
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:42

  Faceless написав:Але про Алеппо не він згадував, а Микола-rjkz, проте він не давав прогнозів, а просто подивився на те, що кацапи зробили з Алеппо, і прийняв рішення, що треба валити, бо в Україні буде те саме

у вас феноменальная память. то что в Украине будет "алеппо-2" это и был "Колин прогноз". Почему и как он пришёл к таким выводам - хз. До начала 2022 сам путин не знал будет ли он начинать полномасштабную. Очевидно первоначальная цель была пугнуть количеством мяса и техники, а не воевать. На Киев в т.ч. шли войска рос.гвардии без оружия и без навыков боевых действий. Так не воюют.

К франту у меня двоякое отношение. Его цель воздействие на психику читателя (в т.ч. и на вашу). Своей цели он мастерски достигает. Методы любые. Понимая цель легко находить манипуляции и просто откровенную ложь, перемешанную с правдой или полуправдой. В анамнезе был кризис, что то треснуло или рухнуло, но в целом франт мегастабилен по крайней мере без депрессивных расстройств и со специфическим чувством юмора. Чего нет у Коли (чьи фобии и депрессия кратно усилились по приезду в НЙ, чего стоят рассказы о местных уличных бандах).

любопытна именно негативная специфика этих прогнозов. Которая о многом говорит.

пс со вчерашнего утра мой ЖК без отключений.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 19 січ, 2026 11:14, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:58

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років

а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?
А ви зуби чистите піском? Тоді дійсно не варто

Що дешевше.
«19 грн на хозяйські потреби», може в епіцентрі наждачка. Багатофункціонально і недорого.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:07

новость старая 01.02.2023
В Ірпені розпочала роботу перша муніципальна мала електростанція потужністю 1 МВт. У найближчих планах – 100 таких станцій по всій Україні

https://itc.ua/ua/novini/v-irpeni-rozpo ... -ukrayini/

но 16.01 её снова запустили
Сьогодні в Ірпені почала працювати газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт

https://itvua.tv/news/sohodni-v-irpeni- ... tiu-1-mvt/
Wirująświatła
