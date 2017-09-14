|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 06:41
Schmit
Повідомлень: 5453
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:02
Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
Сибарит написав:
Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
fler
Повідомлень: 6199
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:05
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році.
Дякую, не знав.
Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією?
будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями
fox767676
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:09
pesikot написав: fox767676 написав:
Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?
Про тебе я вже писав, у тебе життева позиція - якщо є губи, то потрібно знайти дупу, яку ти будеш цілувати
Ти це постійнно робиш ...
Янукович, Трамп, Сі, Путін - для тебе неважливо.
Губи є, тому тобі потрібно цілувати якусь дупу диктатора
є дипломатія , є розуміння прописних істин "політика це мистецтво можливого"
а є помийні пси на службі гундосих узурпаторів
fox767676
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:16
fler написав:
Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
Сибарит написав:
Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
осінню були потужні заяви що ракети вже клепають і скоро будуть виготовляти по 200 в місяць. Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.
рф в 2022 починаючи вторгнення мала таку кількість по деяким позиціям (готуючись до війни 10+ років)
Тому
а) або нам збрехали по кількості
б) або у нас валяється десь півтисячі ракет які через свої ТТХ мають дуже обмежену можливість використання (легка ціль для ППО і т.д.) і скоріше є елементом пропаганди та відмивання грошей ніж реальним game changer
Letusrock
Повідомлень: 3036
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:25
ЛАД написав: fler написав:
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."
Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state.
Не треба вкотре старанно змішувати з вашим пропагандонським лайном. Тут розуміють, що це різні речі.
Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).
fler
Повідомлень: 6199
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:26
fler написав:
Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
Сибарит написав:
Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
ьак мабуть ''коротишкою'' і не по всім цілям ''партнерами'' дозволено влучати
GALeon
Повідомлень: 1721
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:31
fler написав:
Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).
цим майже всі всненародно обрані президенти займалися, навіть зеленський встиг передати декілька с-300. Порошенко наче нічого не розпродавав, але розпіарив цей факт нібито він тисячі танків з літаками побудував.
коли віддавали ЯЗ, мова щоб увійти в західний блок не шла, шла про те, щоб не дуже сильно залежати від москви. Там у Вашингтоні не були впевнені щодо польщі з чехіею, що казати про Україну.
З НАТО нас кинув Буш-молодший, з ЄС самі українці винні коли не захотіли піти на пропозицію Берліна з газотранспортного консорціуму
fox767676
Повідомлень: 5353
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:42
Letusrock написав:
Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.
Это много?
Сколько за 4 года к нам прилетело? А мы поменьше. Для такого количества ракет достаточно целей на дистанции более 250 км.
Или Вы думаете, что Вам должны докладывать о всех случаях применения? В самом начале пытались вести войну в прямом эфире, но это создавало слишком много проблем. Немного исправились.
Ну и вопрос восприятия информации. Вы додумывает негатив, не зная о настоящем, но пропускаете хорошие новости.
Например, недавно в прессе проскочила сообщение о атаке на Саратов и Энгельс. В качестве результата был показан пожар на Саратовском НПЗ, а результаты по Энгельсу оглашены не были. Вот только почему-то в ближайшем массированном обстреле не участвовала стратегическая авиация (в новостях не было х101).
1000 фламинго и 5 вестников бури - это лучше, чем просто 1000 фламинго, нет повода не применять добавку.
Сибарит
Повідомлень: 9374
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 21751 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 бер, 2026 10:15
Сибарит написав: Letusrock написав:
Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.
Это много?
Сколько за 4 года к нам прилетело? А мы поменьше. Для такого количества ракет достаточно целей на дистанции более 250 км.
Или Вы думаете, что Вам должны докладывать о всех случаях применения? В самом начале пытались вести войну в прямом эфире, но это создавало слишком много проблем. Немного исправились.
Ну и вопрос восприятия информации. Вы додумывает негатив, не зная о настоящем, но пропускаете хорошие новости.
Например, недавно в прессе проскочила сообщение о атаке на Саратов и Энгельс. В качестве результата был показан пожар на Саратовском НПЗ, а результаты по Энгельсу оглашены не были. Вот только почему-то в ближайшем массированном обстреле не участвовала стратегическая авиация (в новостях не было х101).
1000 фламинго и 5 вестников бури - это лучше, чем просто 1000 фламинго, нет повода не применять добавку.
Совромат в сьогоднішньому відео: "вангую, точнєє авторітєтно заявляю"
flyman
Повідомлень: 42536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
Профіль
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|