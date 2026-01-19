RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:58

  Hotab написав:
  Faceless написав:
flyman написав:а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?
А ви зуби чистите піском? Тоді дійсно не варто

Що дешевше.
«19 грн на хозяйські потреби», може в епіцентрі наждачка. Багатофункціонально і недорого.


шо цікаво, як при такому підході в магічні 150 вписується стоматолог? напевно теж за 150 живе :mrgreen:
ну хіба зубів немає, але навіщо тоді в білки горіхи відбирати?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:11

Скинули график отключения в кропивницком
💡19.01.2026 - Графік погодинних відключень

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 4.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24
Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:16

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:
  Faceless написав:[ :wink: А ви зуби чистите піском? Тоді дійсно не варто

Що дешевше.
«19 грн на хозяйські потреби», може в епіцентрі наждачка. Багатофункціонально і недорого.


шо цікаво, як при такому підході в магічні 150 вписується стоматолог? напевно теж за 150 живе :mrgreen:
ну хіба зубів немає, але навіщо тоді в білки горіхи відбирати?

В Ізольди Павлівни теж нема.
Нема чого стісняцца один одного

Зображення
Флайману сказали, що зуби ще виростуть. Чекає на березі..

У нього загалом все трохи з запізненням. В дитинстві йому бабуся сказала , що секс у нього буде, треба зачекати. 54 років , але все ще буде. Має бути.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 18:04

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Зображення
🔴В Ірпені вже розмістили вагони незламності, які раніше анонсували в Укрзалізниці

Наразі вагони стоять на крайній колії вздовж вулиці Центральної – на локації, де раніше розташовувалося вагонне містечко.

Графіки роботи поки не оприлюднили.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 00:41

Батарея домашня 20%

🟢 00:30 Світло з'явилося
🕓 Його не було 15год 45хв

🟢 Електропостачання відновлено
🏢 Точка: Секція Б (ліфти і насоси підкачки)
🔋 Рівень заряду батарей: 37 %
🕓 Дані отримано - 20.01.2026 00:28 (Kyiv)

🔎 Подивитися стан мережі і батарей
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 00:45

Hotab
20% щось занадто мало для 5 кВт*год акума навіть за 16 годин. Що ви там таке крутите без світла?
  Striker написав:Hotab
20% щось занадто мало для 5 кВт*год акума навіть за 16 годин. Що ви там таке крутите без світла?


Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера
