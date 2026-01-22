Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
у нас завтра днем 1,5 часа свет будет. За сутки-5,5. Предполагаю что дальше будет ухудшение- получив очередной отказ , х... добьет к чертям всю энергетику,а февраль теплым я не помню никогда,даже когда был плюс в январе.
Енергетики розробили низку технічних рішень, які в найближчі дні дозволять у Києві перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – про це повідомив міністр енергетики
это больше или меньше будет отключений? 1 час в сутки тоже жестко и прогнозируемо.
У ЖК «Британіка» в Ірпені виникли системні проблеми з електропостачанням
Під час особистого прийому громадян перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський розглянув (https://t.me/pashchinskiy/2570) звернення мешканців житлового комплексу «Британіка» на вулиці Полтавській (будинки №31Н та №27Д).
За словами жителів, квартири залишаються без світла навіть у години, коли електроенергія подається за графіком ДТЕК. Причина — перевантаження електромережі та спрацювання автоматичних вимикачів. Така ситуація, зазначають мешканці, є постійною.
Люди вважають, що проблема виникла через занижену потужність електромережі на етапі будівництва житлового комплексу. Забудовник, за їхніми словами, обіцяв збільшити потужність, однак цього досі не зробив.
« цього приводу попросив мешканців направити офіційне звернення до міської ради. Беру питання під особистий контроль: буду спілкуватися із забудовником», — зазначив Пащинський.
Вагони від Укрзалізниці уже працюють у Бучі та готові приймати людей. Про це повідомили в Бучанській міськраді.
Із завтрашнього дня вони працюватимуть на станції Буча. Вагони будуть відкриті щодня з 8:00 до 20:00.
Тут люди зможуть зігрітися, перепочити, підзарядити мобільні телефони та скористатися стабільним інтернетом Starlink. Одночасно у двох вагонах можуть перебувати до 140 осіб.
Приміщення облаштовані усім необхідним: мікрохвильовими печами, холодильниками, дитячим куточком. Відвідати вагони можна разом із домашніми тваринами.
В Обухові на Київщині не запускають подаровані міні-ТЕЦ, які могли б забезпечити біля 50% потреб міста, через відсутність необхідної документації, — депутат Обухівської міськради.
Два газопоршневі генератори потужністю по 2 МВт були передані за програмою USAID ще в січні минулого року, проте проєктно-кошторисні роботи досі не виконані й перебувають на погодженні в ДТЕК.
Це дуже багато для нашої громади. І ми ніколи і не зможемо використати ці міні-ТЕЦ. Якби ви мені дали запит, я б підготувала, скільки коштів ми вже витратили. Тому ми робимо це повільно, не витрачаючи кошти недоцільно для громади, — голова Обухівської міської ради Лариса Ільєнко
Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)
Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.
У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого: ▪️ немає опалення ▪️ немає води ▪️ немає можливості приготувати їжу ▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві
Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.