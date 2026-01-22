Додано: Чет 22 січ, 2026 13:55

В и-нете популяризируют "колокол" из двух керамических горшков один-в-другом*, мол, туристы-альпинисты используют для обогрева в палатках... *Большой и крохотный внутри, НО собрать их "если что", думаю НЕ на болт с шайбами как советуют в и-нете, а на трубку с резьбой и гайками от люстр/светильников, сохранив тем самым вытяжную циркуляцию воздуха через трубку с нарезанной на ней мелко-шаговой резьбой.Понимая малехо со школьного курса физики и из личного опыта, что такое тяга в печке и для чего упомянутые Высоцким "синие изразцы" на печке (а еще, зная, как грелись всю зиму с детьми в неотапливаемом свежесданом доме друзья, выложив посреди квартиры куб из кубометра кирпичей, проложив между ними нихромовую проволоку) - глиняные (обожженые и ничем не покрытые) вазонные горшки (они - со сливными дырками) одного производителя но всех размеров у продавца - собрал в пирамидку по принципу: самый большой, л. на 5-7 - внизу, вверх дном, на него - одел "европейский"/узкий, потом - меньший, и так - до самого маленького (всего - 4, общей высотой в 50 см). Между ними из жести (оцинковки) - сделал проставки/салазки-радиаторы (горшки оказались не идеального для этих целей размера (может не все размеры были у продавца), но за счет проставок из жести - оделись более-менее идеально; обеспечил проход воздуха/тягу внутри по всей вертикали: "сливное" отверстие горшка сверху - ок. 20 мм., снизу - раза в 2 больше, жестяные проставки - не закупоривают циркуляцию воздуха, лишь направляя его к стенкам горшков от центра; зачем проставки/салазки из жести: во избежание лопания горшков из-за разной степени их нагрева и с учетом их шершавости, расширения/сужения при нагреве/остывании).Принцип работы: над светильником-керосинкой-"вечной свечкой", на 2 кирпича (обеспечив снизу подачу воздуха для тяги), поставлю собранную пирамидку (аналогично - и для "классического колокола" из двух горшков из и-нета)...Пока это лишь моя "сырая" идея "на тему", на уровне чуйки. Протестить задумку с пирамидкой из горшков на практике пока не было необходимости: есть газ, куплены и заправлены до 80% два баллона, керамические обогреватели, которые протестил на недавних отключениях и которые свою задачу выполняют.Перестраховавшись - прикупил два сигнализатора СО: на трех и двух АА каждый, с + отзывами их тестирования.