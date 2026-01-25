RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Hotab написав:🟢 23:42 Світло з'явилося
Його не було 12год 32хв
Квартирна батарея (це вже 10квтгод) - 62%


Ліфт:
Зображення
Картинка показує , крім всього іншого , реальні втрати на перетворення.

08:15 Світло зникло
Воно було 8год 32хв


крута швидкість зарядки, це 6к дея так може? не перебор на 1С заряджатись?
Та навіть Growatt 5кВт так може, проте я до максимуму не виставляв. Але підняв щоб орієнтовно до 3 годин вкладатися після останніх довгих блекаутів
Faceless
Модератор
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:44

Зображення

🔴Пункти ночівлі для мешканців Троєщині,

Никогда ещё переезд в Киев не был таким доступным

Віталій Кличко: Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці
 
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло-, і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву – до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше.

Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).

Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах № 263, № 264, № 275, № 293, № 306.
Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

Міські служби роблять усе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:45

trololo
Ні, то 15-ка на ліфті

Да, трета було б продати свою 5-ку і взяти ту 15-ку. Та нема часу
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:10

що з дідом-пандою?

А ще там можна зустріти панду-інвестора.
flyman
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:38

😱Ніде яблуку впасти: у Буковелі просто велетенські черги на підйомники та не вимикають світло по графіках – відео аншлагу шириться мережею

У Прикарпаттяобленерго пояснюють, що Буковель імпортує електроенергію — і тому там є світло. Курорт також має власні потужні генератори.

https://t.me/voynareal/129995

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:56

  Wirująświatła написав:
  Andrey2512 написав:А мужиков в ТЦК?)

Скамейка в парке

ну і як , зігрівся? причандали не відморозив?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:23

  Vadim_ написав:ну і як , зігрівся? причандали не відморозив?
с каких пор ты интересуешься моими причандалами? сколько на форуме долбо..бов пиз..ц
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:27

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:ну і як , зігрівся? причандали не відморозив?
с каких пор ты интересуешься моими причандалами? сколько на форуме долбо..бов пиз..ц

ти до....б чі садист?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:28

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Vox7B.html

вон че нашел. никому не надо? безлимит света и воды, плюс еще много места для солнечных панелей, свой ставок нехилый.
43 км от Житомира, от Бердичева 17 по дорогам. от трассы 10.
smdtranz
