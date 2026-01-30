В авто оно не подходит
70Вт/ч больше кило весит
15кг КВт/час
Сколько тогда нормальная батарея киловатт на 150 потянет? Полмашинищи типаФ-350/Н2-Е??? Е-Гелик 580й вообще три тонны только весит, куда ему такой аккумулятор
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:06
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:14
кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно. И риск кз, воспламенения. Дорогая понижайка нивелирует экономический эффект от lion. Купил lifepo4 там напряжение чуть ниже и полный заряд 4s = 14,5в Мораль, не всегда низкое напряжение это плохо. Есть ролики как на инверторах перепаивать диоды чтобы повысить порог.
На счёт циклов, батарея э.самоката за 3 года теряет от 30% до 70% ёмкости. Даже если просто лежит (заряженная). Долговечность обычного лития сильно преувеличена. 500 циклов в идеальных условиях. Фонарики, колонки, павербанк на литии которые у меня с 2014 года уже практически не рабочие, никаких 500 циклов там не было. До блекаутов фонариком пользовался 20 раз в году. Колонку тоже включаю только на природе. В квартире есть усилок да и соседи музыку не любят. Павер 10АЧ дробак когда то считался премиум сегментом, при курсе 8 он стоил 100уе что на сегодня космос за такую ёмкость. Пользовался им только в поездках может циклов 200 прошел, и уже убитый в храм. По ноуту и планшетам аналогично, только сурфейс 4 работает как будто вчера купил. Остальные посдыхали тут кстати эпл не на высоте. На новом АКБ автономия хорошая но и сдыхает он быстро. 2-3 года и нет АКБ.
Элементы в том же самокате или павере не г***о, Самсунг, лж. Так что обычный литий вчерашний день. Или только на его замену и работать если перевести на него весь дом. посморим как lifepo4 себя покажет через 3-5 лет.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:23
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:32
"Вт/ч" - это единица скорости строительства электростанций. Вряд ли эта батарея умеет долго набирать мощность с такой скоростью. Ну тяжёленькие (не настолько, как свинец. Может раза в 2-3 от лифера). А кто сказал, что они для мобильных сборок на 150 кВт*ч? В авто разные бывают потребности. Складскому погрузчику, которому допустимо, чтобы хватало только на час, а потом за 15 минут зарядиться опять, такая ёмкость вряд ли нужна, а вот возможность зарядиться за 15 минут и делать это десяток раз каждый день без быстрой потери ёмкости - очень даже. Насколько постоянно каждому пересичному нужен погрузчик - это другой вопрос
Кстати, для стартера в ДВС авто тоже выглядит интересно: ему как раз нужно не терять ёмкость от мороза и выдавать большие токи, а вот ёмкость поскольку-постольку.
Та если бы новыми. Каждый первый журнашлист уже много лет так измеряет. Поэтому дачнику, который хотя бы среднюю школу закончил, нечего читать новости для колхозников.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:36
moveton
Так тут же з претензійой на технічну освіту (після художньої школи).
Доречі правда, в комерційній техніці активно використовується. Включно з автомобільною. Але не тільки.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:42
Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:04
Оно, конечно, важно, но способ решения странный. Инвертор только спасибо скажет (будет работать с более высоким КПД), если ему нужно до 220 В повышать не с 12.8, а с 16.8 В. Если, конечно, в него это заложили (что для завода не сложно и не дорого). Где взять такой инвертор, если ты не самоделкин - это другой вопрос и имеет разные способы решения. Например, вышеобсоснутая 13s сборка элементов по 3.7 В даёт 48 В, что для использования под ширпотребный инвертор в 220 В отлично, ни в какую защиту он не уйдёт и КПД у него будет повыше, чем у повышающего с 12.8 В. А flyman одну из этих банок уже и распилил, чтобы собрать 6.5s сборку на 24 В.
Возможно. Осталось узнать что такое "обычный литий". И INR (один из вариантов которого - это NMC)/NCR и IFR (он же LFP) и LTO - всё пока применяется. Ни один из них универсально не лучше другого. А LMFP специльно относительно недавно изобрели, чтобы получить, типа LFP, но с напряжением 3.7 В, хоть инвертор от этого и уходит в защиту. Ну может именно сегодня уже всё это и устарело А что сегодняшний? Натриевые?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:46
moveton под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки. Например недавно загугли что самокаты сяоми самые безопасные в мире, а возгораний сяоми про 2 (считается самой удачной моделью) вообще не зафиксировано. Благодаря тому что АКБ упакован в тяжёлую металлическую коробку, наличию нескольких датчиков температуры и защиты от чужих АКБ. Но тем не менее ёмкость АКБ лучшего в мире самоката теряет довольно быстро (2-3 года до 50%) даже у тех кто ездил только летом и то не каждый день. 2й жирный минус - время зарядки 8 часов. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
