Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:17
Wirująświatła
так 21700 же больше сами по себе.
как ими увеличить емкость при тех же габаритах?
цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0
соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.
у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все
smdtranz
Повідомлень: 783
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 136 раз.
1
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:49
smdtranz написав:
так 21700 же больше сами по себе.
как ими увеличить емкость при тех же габаритах?
ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700
Wirująświatła
Повідомлень: 31412
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
3
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57
из жизни планшетов постестил я акб своего surface 4 pro
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2023-09-23 - 2023-10-02 36 933 mWh 42 157 mWh
2023-10-02 - 2023-10-10 36 784 mWh 42 157 mWh
2023-10-10 - 2023-10-17 36 784 mWh 42 157 mWh
2023-10-17 - 2023-10-23 36 081 mWh 42 157 mWh
2023-10-23 - 2023-11-01 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-01 - 2023-11-06 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-06 - 2023-11-13 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-13 - 2023-11-20 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-20 - 2024-01-07 35 249 mWh 42 157 mWh
2024-01-07 - 2024-02-26 37 050 mWh 42 157 mWh
2024-02-26 - 2024-03-26 37 050 mWh 42 157 mWh
2024-03-26 - 2024-04-01 37 069 mWh 42 157 mWh
2024-04-01 - 2024-04-08 37 073 mWh 42 157 mWh
2024-04-08 - 2025-03-15 - -
2025-03-15 - 2025-03-17 37 299 mWh 42 157 mWh
2025-03-17 - 2025-03-26 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-03-26 - 2025-03-31 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-03-31 - 2025-05-08 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-05-08 - 2025-05-19 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-05-19 - 2025-06-03 37 340 mWh 42 157 mWh
2026-01-06 - 2026-01-13 40 841 mWh 42 157 mWh
2026-01-13 - 2026-01-20 41 244 mWh 42 157 mWh
2026-01-20 42 104 mWh 42 157 mWh
2026-01-21 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-22 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-23 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-24 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-25 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-26 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-27 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-28 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-29 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-30 43 662 mWh 42 157 mWh
по сравнению с 2023г здоровье батареи выросло
спросим у иишки почему
Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):
### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity
1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления**
С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости.
В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд).
После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.
2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)**
Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах.
Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная).
Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.
3. **Производственные допуски и температура**
Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры).
При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%.
После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.
4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI**
В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.
### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи
- Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе).
- Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).
### Что можно сделать
- **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали):
1. Зарядить до 100%.
2. Разрядить до выключения (0%).
3. Оставить выключенным на 3–5 часов.
4. Зарядить до 100% без прерываний.
Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%.
- Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные.
- Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея.
- Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.
В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊
Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.
це **артефакт системи управління батареєю (BMS/gas gauge)**, а не реальне фізичне покращення.
Ось чому таке відбувається саме у вашому випадку
### Головні причини зростання показника вище 100%
1. **Накопичена помилка в датчику струму (current sense error / coulomb counter drift)**
Це найпоширеніша причина на старих ноутбуках (особливо після 8–10+ років).
Датчик струму в контролері батареї з часом "зсувається" — він починає трохи "переоцінювати" вхідний струм під час зарядки (наприклад, показує 50 мА, коли реально 40 мА).
Кожного разу, коли ви заряджаєте, BMS додає "зайву" енергію до розрахунку. За тижні/місяці це накопичується, і Full Charge Capacity легко перевищує design на 3–10% (а іноді й більше).
У вашому випадку стрибок з ~37 000 → 43 662 мВт·ч за ~3 тижні січня 2026 — класичний приклад саме такої помилки.
2. **Перекалібровка після довгого простою або оновлень**
З квітня 2024 по березень 2025 — майже рік без даних (можливо, ноутбук стояв вимкненим або рідко використовувався).
За цей час накопичилися помилки в оцінці. У січні 2026 (ймовірно після оновлення Windows, BIOS або драйверів Intel Management Engine/ACPI) система "перерахувала" ємність на основі нових циклів і "виправила" її вгору.
На старих Intel Haswell (i5-4300U) таке часто трапляється після Patch Tuesday або оновлень power management.
3. **Виробничий запас + температура/баланс ячеек**
Design Capacity — це **середнє гарантоване значення** (42 157 мВт·ч). Реальні батареї з заводу часто мають +3–7% запасу, щоб усі екземпляри проходили тест.
Після багатьох років, коли ячейки "розбалансувалися", а потім після кількох повних зарядів у теплому приміщенні — BMS може "побачити" цей запас і показати >100%.
Це тимчасово, не вічно.
### Чому це не реальне зростання
- Li-ion батарея після 2–3 років **тільки втрачає** ємність — хімія не відновлюється.
- Фізичний стрибок на ~18% за короткий час неможливий без заміни або серйозного ремонту.
Wirująświatła
Повідомлень: 31412
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
