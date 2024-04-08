Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 195196197198 Додано: Суб 31 січ, 2026 10:17 Wirująświatła



так 21700 же больше сами по себе.

как ими увеличить емкость при тех же габаритах?

цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0

соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.



у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все smdtranz

Повідомлень: 783 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 11:49 smdtranz написав: так 21700 же больше сами по себе.

как ими увеличить емкость при тех же габаритах? так 21700 же больше сами по себе.как ими увеличить емкость при тех же габаритах? ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700 ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700 Wirująświatła

Повідомлень: 31412 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57

Battery capacity history

Charge capacity history of the system's batteries

PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY

2023-09-23 - 2023-10-02 36 933 mWh 42 157 mWh

2023-10-02 - 2023-10-10 36 784 mWh 42 157 mWh

2023-10-10 - 2023-10-17 36 784 mWh 42 157 mWh

2023-10-17 - 2023-10-23 36 081 mWh 42 157 mWh

2023-10-23 - 2023-11-01 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-01 - 2023-11-06 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-06 - 2023-11-13 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-13 - 2023-11-20 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-20 - 2024-01-07 35 249 mWh 42 157 mWh

2024-01-07 - 2024-02-26 37 050 mWh 42 157 mWh

2024-02-26 - 2024-03-26 37 050 mWh 42 157 mWh

2024-03-26 - 2024-04-01 37 069 mWh 42 157 mWh

2024-04-01 - 2024-04-08 37 073 mWh 42 157 mWh

2024-04-08 - 2025-03-15 - -

2025-03-15 - 2025-03-17 37 299 mWh 42 157 mWh

2025-03-17 - 2025-03-26 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-03-26 - 2025-03-31 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-03-31 - 2025-05-08 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-05-08 - 2025-05-19 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-05-19 - 2025-06-03 37 340 mWh 42 157 mWh

2026-01-06 - 2026-01-13 40 841 mWh 42 157 mWh

2026-01-13 - 2026-01-20 41 244 mWh 42 157 mWh

2026-01-20 42 104 mWh 42 157 mWh

2026-01-21 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-22 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-23 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-24 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-25 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-26 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-27 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-28 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-29 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-30 43 662 mWh 42 157 mWh

по сравнению с 2023г здоровье батареи выросло



спросим у иишки почему

Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):



### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity

1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления**

С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости.

В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд).

После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.



2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)**

Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах.

Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная).

Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.



3. **Производственные допуски и температура**

Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры).

При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%.

После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.



4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI**

В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.



### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи

- Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе).

- Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).



### Что можно сделать

- **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали):

1. Зарядить до 100%.

2. Разрядить до выключения (0%).

3. Оставить выключенным на 3–5 часов.

4. Зарядить до 100% без прерываний.

Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%.

- Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные.

- Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея.

- Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.



В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊



Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.



це **артефакт системи управління батареєю (BMS/gas gauge)**, а не реальне фізичне покращення.



Ось чому таке відбувається саме у вашому випадку



### Головні причини зростання показника вище 100%

1. **Накопичена помилка в датчику струму (current sense error / coulomb counter drift)**

Це найпоширеніша причина на старих ноутбуках (особливо після 8–10+ років).

Датчик струму в контролері батареї з часом "зсувається" — він починає трохи "переоцінювати" вхідний струм під час зарядки (наприклад, показує 50 мА, коли реально 40 мА).

Кожного разу, коли ви заряджаєте, BMS додає "зайву" енергію до розрахунку. За тижні/місяці це накопичується, і Full Charge Capacity легко перевищує design на 3–10% (а іноді й більше).

У вашому випадку стрибок з ~37 000 → 43 662 мВт·ч за ~3 тижні січня 2026 — класичний приклад саме такої помилки.



2. **Перекалібровка після довгого простою або оновлень**

З квітня 2024 по березень 2025 — майже рік без даних (можливо, ноутбук стояв вимкненим або рідко використовувався).

За цей час накопичилися помилки в оцінці. У січні 2026 (ймовірно після оновлення Windows, BIOS або драйверів Intel Management Engine/ACPI) система "перерахувала" ємність на основі нових циклів і "виправила" її вгору.

На старих Intel Haswell (i5-4300U) таке часто трапляється після Patch Tuesday або оновлень power management.



3. **Виробничий запас + температура/баланс ячеек**

Design Capacity — це **середнє гарантоване значення** (42 157 мВт·ч). Реальні батареї з заводу часто мають +3–7% запасу, щоб усі екземпляри проходили тест.

Після багатьох років, коли ячейки "розбалансувалися", а потім після кількох повних зарядів у теплому приміщенні — BMS може "побачити" цей запас і показати >100%.

Це тимчасово, не вічно.



### Чому це не реальне зростання

- Li-ion батарея після 2–3 років **тільки втрачає** ємність — хімія не відновлюється.

- Фізичний стрибок на ~18% за короткий час неможливий без заміни або серйозного ремонту.



из жизни планшетов постестил я акб своего surface 4 proпо сравнению с 2023г здоровье батареи вырослоспросим у иишки почему Wirująświatła

Повідомлень: 31412 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 195196197198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_, Модератор